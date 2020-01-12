李嘉诚罕见露面 李泽钜否认集团曾离开过内地

李嘉诚家族的长江集团10日晚上举行周年晚会，集团资深顾问李嘉诚到场后，主动走向记者祝大家新年快乐（Happy New Year），但没有回答提问。在被追问对香港看法时，他说“今天真不是我讲”。这是近四个月来，李嘉诚首次公开露面。上一次李嘉诚公开露面是在2019年9月出席大埔慈山寺的一个活动，他当时就香港反修例风波发表意见，希望执政者能对“未来主人翁”网开一面，引发大陆网友不满。

综合深圳卫视、每日经济新闻报道，李嘉诚长子李泽钜在晚宴前回应集团“是否重返内地”时表示，集团由头到尾都有在内地投资。“从来没离开过怎么会有重返呢？”

李泽钜在晚宴上对过去一年做总结发言时表示，香港经历了沉重的2019年。对长江集团而言，由于其全球化投资，尽管部分香港业务于去年受到影响，但是整体表现稳健。

李泽钜还表示，“展望2020年，我对香港的情况保持审慎乐观。香港人经历了许多风浪，在逆境中一向展现出顽强的韧力。从历史可见，香港人往往在不同事件后愈变愈强，更大智大勇，更懂得互谅互让。面对当前的挑战，我相信香港人也将会一一克服。就长江集团而言，来自内地和世界各地的固定盈利贡献和现金流，将有助我们在时机来临时参与香港的复苏。”

李泽钜表示，随着集团继续于世界各地寻求新投资机遇及发展固有业务，香港和内地仍为重要市场。

和往年不同，李泽钜花了很大篇幅来谈内地业务的状况。他表示，长江集团依旧是众多香港公司中，在内地投资规模最大的一家。李泽钜在发言中提到，长江集团在内地持有50多个地产项目，分布于20多个城市。除了地产业务以外，长江集团旗下屈臣氏零售网络去年在内地开了450家新店，目前屈臣氏于内地的店舖数目已超过3800家。与此同时，长江集团旗下和记港口的盐田 4 至 6 号泊位亦于去年启用。

另外，长江集团旗下的和黄医药研发的结直肠癌药物也获纳入《国家医保药品目录》，并已在各大公立医院药房上架。至于赫斯基能源的流花 29-1 气田，预计于2020年底投产。

第一财经此前报道，日前，信城不动产与新加坡ARA亚腾资产就上海三林项目商场部分正式达成收购协议。交易约定，亚腾资产管理公司（ARA Asset Management，下称ARA）与Straits Real Estate以及工银国际组成合资联合体，共同收购三林印象城，后者是一家位于上海浦东的商场，由信城不动产于2017年接管并进行改造。

上述报道称，本次交易价格约为24.2亿人民币（约3.47亿美元），目前看来，这笔交易将在2020年第一季度完成。

公开资料显示，ARA成立于2002年，由香港长江实业有限公司创立，是一家房地产基金管理公司，其主要业务包括管理房地产信托基金、私募房地产基金和提供房地产物业管理服务，2007年公司在新加坡上市，2017年完成私有化。

目前，ARA由长实持有约8%股权，赵国雄担任主席。赵国雄是李嘉诚旗下房地产业务的重臣，加入长实二十多年，目前也担任长江实业集团执行董事。

据中国新闻网消息，截至2019年9月30日，ARA在内地的投资总计约767亿元人民币。