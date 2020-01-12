国民党青壮派发动夜谏 逼宫吴敦义辞党主席

台北市议员罗智强12日号召党内青壮派下午五点一同前往国民党部，并发表共同声明，推动党内彻底改革，并呼吁吴敦义立刻无条件请辞党主席、吴斯怀请辞不分区立委。

罗智强下午在脸书发文表示，“这是最黑暗的时刻，继2016总统大选后，国民党再次遭逢惨败，这是国民党生死存亡的关键时刻，必须振作奋起，力图改革”因此，他们号召推动国民党系列改革工程。

罗智强表示，首先他将在吴敦义辞去党主席以及新任党主席选出后，捐出80万给国民党，作为建立国民党“青年平台”的种子基金，并发起支持国民党年轻化运动，召唤改造的力量。另外，国民党的颟顸陈腐不得民心，却也是这次国民党这次败选的重要原因。

综合《自由时报》、ETToday新闻云报道，罗志强认为改革的第一步，如同副主席郝龙斌的辞职声明中所说，党的决策高层要“打掉重练”。他说，吴敦义主席对国民党当然有卓越贡献，但过去一年，吴敦义主席拒纳忠言，诸多谋权保位的计算，却是国民党大败的最重要原因。

罗智强强调，吴敦义必须下台，担起败选首责，但吴敦义却留下由中常会是否慰留的保留条件，令人失望，吴敦义应无条件立刻辞去党主席，中常会也不应慰留。

第二、吴斯怀辞不分区立委。本次大选大败的另一个重要原因，是国民党提出了让人失望的不分区名单，民进党扑天盖地“下架吴斯怀”宣传，对选情带来重创，吴斯怀虽没有被下架，但李彦秀、柯志恩等多位国民党优质立委却被下架。斯怀在的国民党，也将成为民进党不断消费的借口。

第三，吴敦义拒绝补位吴斯怀。若吴斯怀辞去不分区立委，吴敦义也应宣布不递补吴斯怀遗留的不分区空缺，他建议，应由谢龙介递补。一来吴敦义虽辞党主席却递补不分区，则失去了请辞负责的意义。二来，让真正有战力的谢龙介进入国会，国民党的立法院才能强化制衡战力。

罗智强预告，中生代党员会接续提出更多的改革主张。他最后强调，国民党若不能用“置之死地而后生”的决心，真正的洗心革面，必被扫进历史灰烬。失败不是最可怕的，最可怕的，是不能从失败中学得教训，痛改前非。