中国发改委：2019年中国人均GDP预计将首超1万美元

中国国家发展改革委副主任宁吉喆表示，2019年全年CPI（居民消费价格指数）、新增就业、居民收入、人民币汇率等指标均处于合理空间，中国人均GDP预计将首次超过1万美元（13481新元）。

据澎湃新闻报道，宁吉喆1月11日在中国宏观经济研究院主办的首届中国宏观经济年会上发表以上看法。

宁吉喆说，从总量上看，2019年中国国内生产总值预计接近100万亿人民币，人均GDP预计将首次超过1万美元，这一经济规模的提升不仅意味着人民的收入增加、企业的收入增加、生活更加殷实，更是人类历史上重大进步。

多位专家认为，2019年中国人均GDP将首次突破一万美元，这代表着整个社会结构面临重大转型，而今年将是重要的经济转折点。

国家发展改革委预计，2019年全年GDP增长能够实现年初预定的6至6.5的预期目标，放眼世界这个经济增速在全球主要经济体中名列前茅。

宁吉喆表示，2019年全年CPI同比上涨2.9%，低于3%左右的年度预期目标，同时全国城镇新增就业人数2019年1至11月为1279万人，去年全国城镇新增就业1100万人次以上的目标已经提前两个月实现，有望连续7年超过1300万人。

此外，2019年前三季度中国居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，人民币汇率基本稳定，货物贸易进出口增长总体稳定，实现正增长。

宁吉喆在会议上表示，根据世界银行2018年的数据，目前人均GDP在一万美元以上的国家，人口加起来大约是16亿人。随着中国作为一个有14亿人口的大国人均GDP也超过一万美元，全球就有30亿人进入这个行列，这无疑对全球都有积极的影响。