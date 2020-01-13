美官员：已邀200人参加1月15日中美协议签字仪式

美国官员说，政府已邀请至少200人参加1月15日中美首阶段贸易协议的签字仪式，但两国尚未最终敲定将具体签署什么内容。

据路透社报道， 美国白宫官员周五（1月10日）透露了上述消息。白宫官员说，翻译工作尚未完成。

几名消息人士透露，美国总统特朗普与中国国务院副总理刘鹤的签字仪式将在白宫东厅举行，中国政府高级官员与美国来自受贸易战冲击各州的国会议员预计将出席。

白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）周五对福克斯商业新闻频道表示，协议文本的翻译工作“进展非常好，基本上已经完成”，并称签署活动“一切均按计划进行”。

白宫顾问纳瓦罗（Peter Navarro）稍晚告诉CNBC，官员们正在等待“这份86页协议的中文译本”，该协议已“准备就绪”。

美国贸易代表莱特希泽12月15日表示，美中第一阶段贸易协议已“完全完成”，只剩将这一86页的文件翻译成中文。

美国官员12月称，中方承诺在未来两年中增购2,000亿美元（2697.20亿新币）的美国商品，作为协议的内容之一，其中包括每年约400亿美元的农产品。作为回报，美国将把近1,600亿美元中国商品的关税减半。

中方尚未证实上述协议细节，而最近中国政府对农业采取的一些行动，令2020年采购400亿美元美国农产品的目标似乎难以实现。

三名了解内情的中国官员称，中方官员一直小心翼翼地避免公开谈论第一阶段协议的细节，因为华盛顿在协商过程中曾多次改变立场。

一位官员称，在协议签署之后，关键是执行。该官员称，一个多月来，双方一直在讨论协议文本和措辞，并确定协议生效日期。

一位了解谈判情况的美国消息人士周三称，随着翻译工作展开，出现了“一些小问题”，并称这“不会导致协议推迟”。

中国商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、以及财政部、外交部和工信部副部长料将出席仪式。一位中国官员称，另一个团队将在北京实时观看。

美国商务部的数据显示，在贸易战期间，美国企业针对中国商品缴纳的关税增加近400亿美元。