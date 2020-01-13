期刊发“谈师娘优美感”论文 主编申请辞职

《冰川冻土》期刊主编、中国科学院院士程国栋表示，已在期刊公众号对涉及“导师的崇高感和师娘的优美感”的论文发撤稿声明，他本人已正式申请引咎辞职。

据澎湃新闻报道，程国栋1月12日表示，《冰川冻土》上发表的两篇文章和该杂志学术定位不符。期刊已在微信公号和交流群中发布了撤稿声明，并正在研究进一步的善后工作。

程国栋进一步表示，“我2011年从领导岗位退下来后对期刊的关心很少。这两篇文章的发表我事先一无所知，但作为主编事后没做任何处理，应负重要责任。我已正式向领导申请引咎辞职，辞去主编的职务，并对由此造成的不良影响，诚恳地向广大读者道歉！”

中国科学院西北生态环境资源研究院博导、冻土学家徐中民七年前在《冰川冻土》发表论文。在论述生态经济学的过程中，徐中民列举了导师夫妇的事例，进而阐述“导师的崇高感和师娘的优美感”。

媒体注意到，徐中民在论文中谈及的导师是正是程国栋。

此次《冰川冻土》撤稿涉及的两篇文章为《生态经济学集成框架的理论与实践（I）：集成思想的领悟之道》和《生态经济学集成框架的理论与实践（II）：理论框架与集成实践》。

徐中民在论文引言中写道：“人如其名，我的导师程国栋，上海人，胸怀博大，成为中国科学院院士已20年，‘移山造海’的成果丰富，实乃国之栋梁，望之可让人顿生一种崇高感。我的师娘张幼芬，宁波人，雍容华贵，仪态大方，性格温柔体贴，近处让人能感到春草的芬芳，优美感四溢。圆满的人生不只是诗中的字眼，也有生活中的写真，导师和师娘的人生就堪称圆满。因此，这里首先探讨了美和道的问题，然后以导师和师娘的事例为例，阐述了导师的崇高感和师娘的优美感；接着，在此基础上构建了带普适性的人的发展之路。”

除了上述两篇文章，有网友提到，徐中民还在《冰川冻土》上发表了诸如《幸福之路-生态经济涣有丘的序幕》、《卓越之路-变化、持久和永恒》等与期刊研究方向关系不大的文章。

对此，《冰川冻土》工作人员表示，对徐中民在《冰川冻土》发表的其他文章，也会再逐一进行审核处理。