中巡组向外交部反馈巡视情况：选人用人视野不宽

中共中央巡视组向中国外交部党委反馈巡视情况表示，外交部不断加强中共领导，为新时代中国特色大国外交新局面作出贡献。不过，也存在选人用人视野不宽等问题。

据中共中央纪委中国国家监委网站1月10日发布的消息，中央巡视组组长杨正超在反馈时指，外交部党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强党的领导，强化政治建设，稳定发展大国关系，加强与发展中国家团结合作，为开创新时代中国特色大国外交新局面作出了贡献。

不过，杨正超表示，巡视也发现了一些问题，主要是：学习贯彻习近平外交思想和中共的路线方针政策不够深入，运用习近平外交思想所蕴含的立场观点方法分析形势、破解难题、服务大局不够，统筹国内国际两个大局履行职责使命有差距。

另外，外交部党委落实从严治党的部署不够有力，部分岗位和环节存在廉政风险，压力传导层层递减，形式主义、官僚主义问题依然存在，违反中央八项规定精神问题仍有发生。

杨正超还指，外交部党委思想政治工作不够深入，基层党建不足，选人用人视野不宽，巡视、审计整改有差距，整改事项未完全落实。

同时，巡视组还收到反映一些领导的问题线索，已转中央纪委国家监委等方面处理。

中共中央纪委副书记、国家监委副主任陈小江主持召开向外交部党委书记齐玉的反馈会议，出席向外交部党委领导班子反馈会议，对巡视整改提出要求。

中国外交部部长王毅主持向外交部党委领导班子的反馈会议。

据新华社报道，1月10日集中公布了中共中央第四轮巡视对37个中央和国家机关的党组织的巡视反馈情况。