韩国瑜回高雄市府上班：无计划选党主席

高雄市长韩国瑜今天（1月13日）上午在记者会上表示，接下来会全力拼市政，没有计划参选国民党主席。

据《联合报》报道，韩国瑜今天回高雄市政府上班，上午10时举行记者会。他表示，选票多的执政、选票少的监督，这是民主可贵之处。面对“罢韩”，他平常心、坦然面对，会对市政全力以赴，农历年要到了，必须抓紧高雄治安及物价工作，还有各个观光风景区的环境工作等，他要继续去执行肩膀上的责任。

韩国瑜2019年10月16日起至请假三个月投入总统大选，对此他表示，过去三个月无法陪着市民，感到抱歉，接下来和市政团队会全力拼市政。

被问到是否参选国民党主席，他表示“没这规划”。

对于5月可能有罢免韩国瑜的投票，国民党雄市议员黄绍庭认为，韩国瑜可考虑调整小内阁，冲刺市政。韩营人士也说，韩国瑜接下来将面对罢韩的挑战与难关，他必须回防高雄，国民党的重担在他身上，必须力阻被绿“三杀”。

黄绍庭提到，韩国瑜投入大选期间，市政虽然没停摆，但高雄市在总统票数上仅剩不到四成，值得深究。韩国瑜上班后，应该交出令人信服的成绩单，才能建立市民的信赖感。

对于大选惨败后党员要求国民党改革的声浪，黄绍庭认为，国民党离年轻人太远，一大原因是党的机器老化，中央一级主管平均年纪60多岁，民进党中央一级主管平均年纪40多岁，思维、选战决策等打不相同。国民党难以拓票争取中间、年轻选票，选战后期对网络攻击也无力扭转，在选战策略上，确实有该调整之处。

黄绍庭认为，国民党需要大幅改革，两年后地方选举就要登场，种种不利因素仍会继续罩顶。