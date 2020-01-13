央视专题片披露秦光荣腐败细节：老家修1600平“秦家大院”

中国反腐电视专题片《国家监察》1月12日开播，公布了很多落马大员的贪污案件细节。第一集里首次曝光了云南省委原书记秦光荣的上千平米大院，贵州省原副省长王晓光家里则堆满4000多瓶茅台酒。

据微信公众号长安街知事和央视新闻报道，王晓光、秦光荣、茅台集团原董事长袁仁国、监察体制改革之后首个主动投案的中管干部艾文礼等，均在专题片中现身说法。

专题片中，秦光荣谈及自己唯一的儿子秦岭2018年底被调查时表示，“当时对我来说也非常痛苦，也感到紧张。痛苦是儿子他要接受调查，要受到党纪国法的处理，紧张的也是怕自己一些问题要暴露出来。当时说这个问题的时候很纠结的，最后还是作出了一个重大的选择，主动找组织说清问题。”

专题片中显示，秦光荣在北京通州的别墅面积约1200平方米，其老家永州修建的“秦家大院”，主体建筑面积约1600平方米，飞檐翘角、奢华气派。

主体建筑面积约1600平方米的“秦家大院”。（《国家监察》截图）

秦光荣出身农家，一步步成长为正省部级干部。片中表示秦光荣毫无顾忌聚敛钱财，公布了秦光荣收受的各种礼金。

秦光荣收受的礼金。（《国家监察》截图）

王晓光2018年得知纪委对其启动调查之后，着手转移和销毁赃物，把年份酒分批倒入自己家的下水道，处理掉了一批价格最贵的年份酒。

中共中央纪委国家监委法规室副主任夏晓东介绍，看到他弯着腰在卫生间里倒这些酒，王晓光的妻子感叹，扔也扔不掉，喝也喝不了，送也送不完，倒也倒不尽，早知如此，何必当初。

王晓光被留置后，工作人员在他家中发现有一间房子堆满了茅台酒，数量达4000多瓶。

王晓光家中的茅台酒。（《国家监察》截图）

茅台集团原党委书记、董事长袁仁国则靠“批酒”谋取巨额私利。自2004年以来，仅袁仁国妻子和儿女违规经营茅台酒就获利2.3亿余元。有个经销商为了讨好袁仁国，定制了五公斤金鼎，上面还刻了一句诗“酒冠黔人国”，还特地把“人”就换成了袁仁国的“仁”字，即“酒冠黔仁国”。

河北省政协原副主席艾文礼则在2018年7月10日，带三个箱子主动投案。片中描述了他投案的情形，工作人员说，“艾文礼带来了三个箱子，其中有行李箱也有纸箱，还有编织袋。这些物品都是他过去收受的一些涉案款物和其他的礼品、礼金。他逐一把这些物品交到我们手上，然后摆在桌上的时候，大概占据了桌子一半以上。”

工作人员花了一整天时间，才完成对涉案款物的清点、登记等工作。