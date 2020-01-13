“张志超案”再审改判无罪 已入狱13年

2006年以强奸罪判处无期徒刑的张志超，今天（1月13日）获判无罪，他已经入狱13年。

综合澎湃新闻和中国央视新闻客户端报道，山东省高级人民法院组成合议庭1月13日对张志超强奸、王广超包庇一案再审宣判，改判张志超、王广超无罪。

山东省临沭县一所中学的一名女生2005年1月10日失踪。一个月后，该校一名老师报案，“宿管科工作人员在校内打扫卫生时，在教学楼西侧三楼一停用的厕所内发现一具尸体”。

警方和检察院赶赴现场，认定此尸体是已失踪一个多月的女生高某。根据该校高一学生杨某振和王某波等人的证词，警方认为该校学生张志超有重大作案嫌疑。

起诉书指控，张志超在学校一间洗刷间遇到被害人后“顿起歹念”，利用随身携带的铅笔刀，以捂口鼻、掐脖子等方式，对其实施强奸，致其窒息死亡，随后移尸至校内一处位置偏僻的厕所中。离开时，张志超遇到同学王广超，并要求其协助看守厕所。之后，张志超到学校小卖部购买一把新锁，将藏有尸体的厕所锁住。

时年16岁的张志超2006年3月6日以强奸罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

五年后的2011年，张志超在一次与母亲马玉萍的会见中首次“喊冤”，称其有罪供述系在警方刑讯逼供下所作。从此，马玉萍开始为儿子四处申诉。申诉在2012年3月19日和11月12日被法院驳回。

临沂市人民检察院2014年作出《刑事申诉复查通知书》，不予提起抗诉。山东省检察院2015年10月开始复查该案。因案情重大复杂，山东省检察院两度延长了复查。

中国最高人民法院2016年至2017年间，了解了张志超的案情后，正式立案审查，指令山东省高级人民法院另行组成合议庭再审。

合议庭在2018年至2019年间，连续六次对该案延长审限，最终在今天改判张志超、王广超无罪。

据代理律师介绍，在案资料显示，警方并未获得包括精液、毛发等在内的张志超强奸杀人的直接物证。此外，一审判决书认定的作案事件为6时20分左右，而多名证人证言则显示，张志超当天6时15分参加升旗仪式，随后开始参加环操场跑步，并于6点35分回到教室上课。而距离尸体藏匿地点约300米的小卖部老板则证实，小卖部开门时间为7时20分左右。张志超代理律师认为，其没有作案时间。