深圳一国企晚宴喝掉16万茅台 当地纪委介入调查

中国深圳市纪委监委暗访发现，某国企将年终述职会变成奢华酒宴，一晚喝掉16万元（人民币，下同，3.12万新币）的1.3升装茅台酒。深圳市纪委监委已经介入调查。

据深圳广电集团都市频道的公众号“ 深广电第一现场”报道，一家名叫光明区建设发展集团有限公司的国有企业1月4日在深圳某五星级酒店宴会厅召开2019年的年终述职会，共有80人参会。

记者从酒店销售部经理黄女士处了解到，这场中式宴会的菜单包括海参、象拔蚌、洋参石斛炖鲍鱼汤等名贵海鲜，不含酒水，每桌要价5000多元。

当天晚上7时，述职会结束后，宴会厅内摆放了11桌酒席。晚宴开始后，光明建发集团负责人张某致辞表示，“我们喝的是高兴的酒、快乐的酒”。

暗访人员发现，白酒的分装是在宴会厅角落的一个隐蔽房间完成的，由该公司专门安排的员工和酒店工作人员把守，外人不得入内。

暗访人员从这个房间毛玻璃的一条缝隙处，看到了宴会所用的白酒，全部都是茅台，房间内的地面上，摆放了五个空酒箱。

据报道，该公司晚宴用的并非普通装的500毫升的茅台酒，而是1.3升大瓶装的茅台酒，市面售价每瓶8000元左右。按照一箱四瓶计算，光明建发集团此次喝掉的茅台酒，总价在16万元左右。

暗访组随后了解到，光明建发集团此次述职会的费用，均未直接支付给酒店，而是由深圳市一家旅行社来代为支付。

另据微信公众号“廉洁深圳”报道，深圳市纪委监委有关部门负责人表示，“对上述有关问题，市纪委监委已经介入调查。”