云南省森林覆盖率突破62%

中国云南省2019年的森林覆盖率、森林蓄积量、湿地保护率均增长，其中全省森林覆盖率同比增长2.1%，达到62.4%。

据中新社报道，记者13日从2020年云南全省林业和草原工作会议上获得上述消息。云南省林业和草原局最新数据显示，云南省2019年森林覆盖率达到62.4%；森林蓄积量同比增长0.5亿立方米，达到20.2亿立方米；湿地保护率同比提高了6.43%，达到52.96%；草原综合植被盖度达到87.9%。

云南省林草产业在2019年也得到发展。林下经营面积达6800万亩，经济林面积达6610万亩，生态旅游、森林康养产业产值突破150亿元（人民币，下同，29.26亿新币），林业草原产业总产值达2309亿元，同比增长4%。

对于今年的目标，云南省林业和草原局局长任治忠介绍，云南省2020年争取完成营造林600万亩、退耕还林还草和陡坡地生态治理300万亩、修复退化草原250万亩，使得湿地保护率达到54%以上，草原综合植被盖度达到87.9%以上，森林覆盖率力争达到65%，森林蓄积量达到20.5亿立方米，林业草原产业总产值达到2500亿元以上。

中国云南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江六大水系，是中国乃至世界生物多样性集聚区和物种遗传基因库，森林覆盖率等指标长期处于中国前列。