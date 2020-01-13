中常委要吴敦义速请辞：拖一天伤害国民党一天

国民党主席吴敦义延迟请辞，党内传吴敦义希望在周三中常会中被慰留，其做法令多位中常委感到不满，有资深中常委要求吴敦义速辞，并称吴敦义晚一天辞，就对国民党多一天伤害。

据台湾联合新闻网报道，国民党总统和立委选举大败收场，吴敦义开票夜宣布，将在周三率副主席、秘书长及党内一级主管向中常会“总辞”。相较于过去为败选负责党主席请辞都是“即刻生效”，吴敦义作法增加了三天缓冲，引起党内阴谋论。

党内传出吴敦义找中常委私下沟通，希望在中常会声援他，大败非他一人之过，希望党内肯定他对国民党的功绩与贡献，甚至希望发动慰留。

另一方面，党主席请辞后，惯例由第一副主席暂代主席，主持党主席补选，但是吴敦义却表示将率选务相关一级主管总辞，代理党主席的职务将由副主席兼秘书长曾永权落到政策会执行长直立法院党团总召曾铭宗头上。也有意见怀疑，曾铭宗党务资历较浅，吴敦义因此可有较多空间运作党主席补选，让他的代理人接手党机器。

中常委姚江临表示，昨夜与多位中常委一起讨论这次败选，大家都对吴敦义作法感到不满。党主席非中常委选出，无须中常会同意，也没有“总辞”惯例，就是第一副主席暂代党务。吴敦义晚一天辞，对国民党多一天伤害，更是对中常委凌迟，这两天他们被骂得要死，质疑吴敦义请辞案到了中常会将被慰留，“帮他想这个办法脑子有洞”。

姚江临透露，他们透过一些管道向吴敦义反应，但是听不听，得看吴敦义自己。至于吴敦义是否真的运作中常会上被慰留？姚江临说，“他那天为什么要说提到中常会去，这个作用就想得出来。”