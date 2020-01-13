论文谈“导师崇高感师娘优美感” 作者：不能视为拍马屁

论文中阐述“导师的崇高感和师娘的优美感”的徐中民表示，不能看举了一个老师和师娘的例子，就理解为拍马屁。写这两篇论文，是对未来景象的一种描述，主要证明的是发展理论。

据《澎湃新闻》报道，中国科学院西北生态环境资源研究院博导、冻土学家徐中民1月12日回应事件时作出上述表示。

中国科学院官博1月12日则发布了该院科学传播局关于《冰川冻土》期刊发文的说明，科学传播局表示，文章确实存在与期刊学术定位不符等问题，将尽快成立调查组，做好处理、整改工作。

此次引发关注的两篇论文分别为《生态经济学集成框架的理论与实践（I）：集成思想的领悟之道》和《生态经济学集成框架的理论与实践（II）：理论框架与集成实践》，均发表于2013年第五期的《冰川冻土》期刊上。

徐中民在论文引言中写道：“人如其名，我的导师程国栋，上海人，胸怀博大，成为中国科学院院士已20年，‘移山造海’的成果丰富，实乃国之栋梁，望之可让人顿生一种崇高感。我的师娘张幼芬，宁波人，雍容华贵，仪态大方，性格温柔体贴，近处让人能感到春草的芬芳，优美感四溢。圆满的人生不只是诗中的字眼，也有生活中的写真，导师和师娘的人生就堪称圆满。因此，这里首先探讨了美和道的问题，然后以导师和师娘的事例为例，阐述了导师的崇高感和师娘的优美感；接着，在此基础上构建了带普适性的人的发展之路。”

徐中民还发表过一篇《张掖市纵横捭阖展其势》的文章，他解释道，上述三篇文章中，一个是工作实践，一个是生活方面的，他把它们总结成共同发展之路。

徐中民称，不能看举了一个老师和师娘的例子，就理解为拍马屁，身边也有很多这样的例子，不是从他们俩身上总结一个什么理论，它是一个普适的结构，别的家庭也有，那些和睦的家庭也有。看起来是拍马屁，实际上是一个人有感而发的东西。夫妻之间和睦共处的关系，就是理论体系的核心，正反馈环、互相补充的关系。

对于文中提到的“女子无才便是德”“给导师做饭是一种义务”等观点，徐中民认为这是对的，是一个家庭和谐的基础。

徐中民还称，发表在《冰川冻土》期刊上的两篇文章是人文科学，他在单位搞自然科学，但自然科学需要有文史哲的背景，这样才会转化思维方式。

根据徐中民的推荐，记者在其微信公号还看到了《科研之路的认识过程——感师恩》《理论系列一：共同发展之路》《张掖市纵横捭阖展其势》等文章，并在中国知网找到了他提到的一篇发表于《国家科学评论(英文版)》（National Science Review）2018年第三期的 《The common developmental road: tensions among centripetal and centrifugal dynamics》（《共同的发展之路：向心和离心动力学之间的张力》）。

在《科研之路的认识过程——感师恩》一文中，徐中民提到自己从“被动接受程国栋的教诲转向了观察他的工作和行为”，迅速完成了《论导师的崇高感和师娘的优美感》，勾勒出了共同的发展之路，作为个人未来的图景。