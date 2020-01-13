"全国文明村"被暴力断网 村委会被指剪断光缆

中国河南省安阳市一“全国文明村”被断网。三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、铁塔公司、安阳市通信发展管理办公室和当地村民均指，袁薛庄村村委会剪断了光缆。

据澎湃新闻报道，袁薛庄村当地村民1月13日透露，目前村里已经断网20天，光缆是被村委会相关工作人员剪断的。

陈姓村民说，因为袁薛庄村是全国文明村，所以要对现有的光缆进行入地改迁，光缆被村委会大队切断，切断前通知了三大运营商。陈姓村民坦言中断通讯与钱有关。

安阳市通信发展管理办公室1月12日回应表示，修复光缆时，被他人阻拦。村委会工作人员坚持要求运营商使用预埋的光缆，并支付相关费用。运营商出于无奈，发布了被迫停止通信服务公告。

袁薛庄村村委会尚未作出回应，宝莲寺镇政府办公室的一位工作人员表示不知情。

三大运营商和铁塔公司此前联合发布公告指，袁薛庄村村委会干部希望线缆入地，并且已为运营商做好预埋并穿好光缆，如需使用，要出一定的租赁费用或一次性购置费用约十几万元人民币。协商未果后，村委会2019年12月23日擅自将袁薛庄村内光缆剪断，导致村内通信用户宽带无法使用。

鉴于以上情况，三大运营商和中国铁塔集体中断服务，表示不再受理贵村的网络信号投诉。

经查询，袁薛庄村2017年11月17日获评第五届全国文明村镇。安阳新闻网2019年11月7日曾对袁薛庄村党支部书记、村委会主任张保生进行报道，提及在张保生的带领下，袁薛庄村先后获得“安阳市文明村镇”“河南省文明村镇”“全国文明村镇”等荣誉称号。