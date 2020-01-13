据报“贼王”季炳雄周六出狱 将搭机飞至美国

香港媒体获悉，被称为“三大贼王”之一的季炳雄，将于本周六（18日）刑满出狱。消息人士透露，季炳雄持有美国护照，他将乘搭飞机前往美国纽约，港警将安排飞虎队在前往机场的沿途戒备。

据香港01报道，该媒体了解到，季炳雄将于本周六刑满出狱。由于季炳雄并无香港居留权，一直以偷渡客身份犯案，所以刑满后不能如其他释囚步出监狱，而是会被押解出境。

季炳雄持有美国护照，消息人士透露，他将在本周六被押往机场，乘搭往美国纽约的航班。考虑到季炳雄曾是重犯，警方和入境处等作出特别保安安排，包括会有飞虎队沿途戒备。但是

季炳雄已获释，因此香港执法部门人员不会陪同乘机。

香港惩教署接受查询时表示，为保障个人私隐，不会对个别在囚人士的个案作出回应。

季炳雄于80年代偷渡到香港，涉多次打劫珠宝金行，于1980年至1983年间，共涉11次犯罪记录，曾被判入狱八次。在1994年，季炳雄曾涉嫌劫走中环金轮表行财物，逃至中环站与警方驳火，期间击毙一名女路人。

季炳雄2001年涉嫌再与同党打劫钟表行并开枪。警方事后发出国际通缉令并悬红200万元（港币，下同，34.65万新币），形容他是“极度危险人物”。季炳雄其后逃亡至加拿大及美国，后来返港时，因警方监听其同党电话而暴露行踪。

20多名飞虎队警员2003年12月24日凌晨，趁季炳雄熟睡时，拘捕了季炳雄和其同党，捡获大批军火。

香港高等法院2005年裁定，季炳雄无牌管有枪械弹药和爆炸品等罪成，使用枪械意图拒捕罪成，共判监24年。

季炳雄被判监24年，囚于赤柱监狱。在减扣三分之一刑期后，据港媒了解，他将于本周六刑满出狱。