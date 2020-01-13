中纪委今起召开全会 规划今年反腐工作

中共中央纪律检查委员会第四次全体会议1月13日上午开幕。

据中国新闻网报道，中共中央纪委今日起至15日，将召开全体会议。中新社总结了在反腐规划方面几个受到关注的点，其中包括如何规划反腐在民生领域、脱贫攻坚、权力运行机制中的工作。

文中写道，四中全会之后，如何贯彻落实“制度规划”，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，是观察未来中国反腐的一个重要切入点。

四中全会中，反腐败的制度建设被屡次提及。例如“坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督”“深化纪检监察体制改革”等。

中共中央政治局会议2019年12月6日强调，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，为实现第一个百年奋斗目标提供保障。

在民生领域的腐败问题方面，数据显示，2019年1月至11月，中国查处民生领域腐败和作风问题8.64万个、处理11万人。

2020年是中国全面建成小康社会之年，脱贫攻坚是其中的重点。据统计，2019年1月至11月，全国查处扶贫领域腐败和作风问题7.08万个、处理9.9万人。

中新社写道，除了脱贫攻坚，扫黑除恶也是民众观察2020年中国反腐的一个重要视角。根据中共中央此前部署，2020年，是扫黑除恶专项斗争三年为期目标的实现之年。

中央纪委国家监委网站2019年全年，公布了云南省委原书记秦光荣、河北省原副省长李谦、四川省原副省长彭宇行等20名中管干部被查消息，以及江苏原副省长缪瑞林、中国公安部原副部长孟宏伟、中国国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长努尔·白克力等23人的党纪政务处分。

中央纪委国家监委1月4日又通报了全国人大原内务司法委员会副主任委员、陕西省委原书记赵正永，陕西省政府原党组成员、副省长陈国强被给予党纪政务处分的消息。