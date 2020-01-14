环时：热比娅亲属现身驳斥“被当地政府扣押”一说

世界维吾尔代表大会原主席热比娅亲属接受中国官媒采访，驳斥“几十名亲属在新疆被当地政府扣押”一说，声称自己的生活没有被影响，还得到了当地政府帮助。

根据《环球时报》报道，热比娅•卡德尔近几年多次在公开场合宣称自己“几十名亲属在新疆被当地政府扣押”。“国际特赦组织”网站近期发表文章呼应其说法，称“热比娅的30名亲属未经审判被关押”。但根据近期在新疆乌鲁木齐采访多名热比娅直系亲属发现，他们家中无人因热比娅而受牵连，生活自由、幸福。他们呼吁热比娅停止造谣，不要再打扰他们的平静生活。

热比娅于2000年因危害国家安全罪被判有期徒刑8年，2005年，热比娅前往美国保外就医。去年10月热比娅的大儿子卡哈尔•阿不都热依木受访时称，自己已经快20年没见过她了，现在偶尔能通过朋友或报纸、电视得知她又发表一些分裂国家、破坏民族团结的言论。

在被依法审判之前，热比娅曾是新疆有名的企业家，卡哈尔回忆道：“最开始她是在二道桥开了一个小商铺做生意，当时国家给了很好的政策，商铺才能慢慢发展，生意也越做越大，所以说，我妈妈生意上的成功是因为国家的各项帮扶措施。”在卡哈尔看来，当年热比娅一直忙着做生意，对自己和几个弟弟妹妹的关心并不多，“她没有尽到做母亲的责任。”

卡哈尔说，热比娅所称“30名亲属被关押”完全是“胡说八道”，自己的家人目前都在正常生活，他平日里忙着做生意，家里在阿克苏有个果园，有着不错的收益，年均纯收入能有20万（人民币，3.9万新元）至30万元左右。

前几年，卡哈尔一家人和热比娅曾有电话联系问候家人，知道家人过得很好后，“她还以为我们是在骗她，可我们确实过得很好。”他记得前几年，热比娅去日本靖国神社，在和热比娅通话时，家人质问她：“为什么要去参拜那些曾经伤害中国人的战犯？为什么要去这种地方？”再后来，卡哈尔断绝了和热比娅的联系，“为了防止她打电话，我把家里电话线都拔了。”

“我觉得她是在利用我们，达到她自己的目的，而她的目的就是被一些国外反华分子利用。她已经70多岁了，她不做这些，还能干啥？”卡哈尔说，提到美国经常会发生枪击案，很多人因此丧命，“在新疆怎么可能会有这样的事情？我们这里安全得很，哪有什么政府压迫维吾尔族的事情？”

卡哈尔说，自己和家人并没有因为热比娅的反华言论而被政府“区别对待”，“我们有啥困难政府都会给予及时的帮助，说实话，这让我们心里有些愧疚。”在采访结束时，卡哈尔还邀请记者到自己家里去做客，听听他的女儿和外甥女这些年轻人怎么说。

卡哈尔家足有50平方米的超大客厅和造型考究的中国风家具，热比娅的孙女阿依迪达•卡哈尔正在收拾客厅的茶几，身着黑色紧身羊毛衫、修身牛仔裤的她身材高挑。“欢迎做客！”她和表姐，也就是热比娅的外孙女卡迪尔亚•卡依萨尔微笑着迎接记者，声音不高，但显得很自信。她们住在同一层楼的门对门，两人经常一块逛街、购物，感情很好。

今年23岁的阿依迪达对奶奶热比娅的印象只来自电视新闻画面和长辈的讲述，“记得我上初中时候，新闻上在播她的画面，当时我很疑惑：‘怎么会这样？这个人是我奶奶吗？’父母跟我们说：‘她出国了，走上不好的路。’”阿依迪达告诉记者，起初，同学不知道她是谁，后来知道了，纷纷来打听，“我觉得很难堪，不想跟任何人提起这些事。”“老师对我特别好，事情发生后更关心我的生活和学习，学业才没有受到太大影响。”而今，阿依迪达刚从新疆大学工商管理专业毕业，起初她担心一些公司不敢接收她，没想到政府还帮她联系了几家国企，接受完采访，她马上就要去面试。

热比娅的所作所为也带给外孙女卡迪尔亚相当负面的影响，“2009年发生那些事（指“7•5事件”）的时候，我正在上高一，当时很郁闷，只能休学一年，自己在家做饭、看书。”最终，卡迪尔亚考上了南开大学，学习药理学，“她（热比娅）总说‘维吾尔文化被灭绝’，但我们过节的时候也会穿传统的艾德莱斯服饰，跳维吾尔族舞蹈，唱维吾尔族歌曲。现在我们还能学习知识，学校提供的各种优越条件、补助，都是国家支持的。”

漂亮的阿依迪达跟同龄女孩一样，喜欢追剧，最近她正在看美剧《致命女人》。她还没男朋友，虽然她的偶像是香港影星古天乐，不过她说自己的要求并不高，“只要比我高，对我好就行。”热比娅在境外经常造谣“维吾尔人没有自由”，在阿依迪达和卡迪尔亚这样的年轻人看来，其实自由并不深奥，“自由就是在合法前提下，想干啥就可以干啥，没人限制我们，前几年新疆有些女人被迫穿蒙面罩袍才是不自由！所以，希望她不要再造谣，不要再打扰我们的平静生活。”