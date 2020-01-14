台积电聘前英特尔游说事务主管应对中美间紧张贸易关系

芯片制造商台积电聘请了竞争对手英特尔公司的前游说事务负责人克利夫兰（Peter Cleveland）来负责在华盛顿开展前所未有的努力，缓解中美贸易关系紧张所带来的影响。

据彭博社报道，台积电发言人高孟华（Nina Kao）通过电话对彭博表示，克利夫兰将帮助台积电在全球层面增强与包括政府官员在内的利益攸关方的沟通，并称克利夫兰的工作地点在华盛顿。

高孟华说，虽然先前台积电也有员工担任类似职务，但是克利夫兰的到来将此方面工作整合到了一个独立的职位。

克利夫兰在英特尔负责游说事务超过十年。本月，他更新了领英个人档案，添加了新的工作职责，其中包括在政策、立法和监管事务上代表台积电。外界猜测，美国的制裁可能影响台积电对华为的供货。但是，台积电公开否认了美国施压，要求其停止供货的说法；华盛顿先前将华为列入黑名单，并将其视为国家安全威胁。

台积电在全球半导体行业发挥着不可或缺的作用，占全球代工市场份额的超过50%。从超威半导体（AMD）到英伟达在内的美国和中国科技公司依靠它来生产最尖端的芯片。

彭博在报道中写道，全球最大的合同芯片制造商与诸多在中国有商业利益的公司一道，加紧对美国进行游说，从而评估并缓解中美持续争端所带来的影响。台积电7月份暗示，正考虑在美国开展政府关系运作。