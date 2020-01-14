中国海关总署：去年货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币

中国海关总署今天公布数据显示，去年中国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币（6.1万亿新元），比上年增长3.4%，亚细安去年取代美国成为中国第二大贸易伙伴。

根据澎湃新闻报道，据中新经纬客户端消息，中国海关总署今天公布数据显示，去年中国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币，比2018年增长3.4%。其中，出口17.23万亿元，增长5%；进口14.31万亿元，增长1.6%；贸易顺差2.92万亿元，扩大25.4%。

海关总署表示，2019年中国外贸发展呈现了总体平稳、稳中提质的态势。

进出口规模逐季攀升。2019年一至四季度进出口值分别为7.03、7.68、8.26、8.59万亿元，全年进出ロ、出口、进口均创历史新高。12月份进出口3.01万亿元，同比增速达到两位数，为12.7%。其中，出口1.67万亿元，增长9%；进口1.34万亿元，增长17.7%。当月外贸进出ロ、出口、进ロ规模均创下月度历史峰值。

主要贸易伙伴位次发生变化，亚细安成为第二大贸易伙伴。2019年，中国对第一大贸易伙伴欧盟进出口4.86万亿元，增长8%；亚细安成为中国第二大贸易伙伴，对亚细安进出口4.43万亿元，增长14.1%；对美国进出口3.73万亿元，下降10.7%；对第四大贸易伙伴日本进出口2.17万亿元，增长0.49%。

中国对“一带一路”沿线国家进出口9.27万亿元，增长10.8%，高出整体增速7.4个百分点。

海关总署指出，民营企业成为中国第一大外贸主体。2019年，民营企业进出口增长11.4%，占中国外贸总值的42.7%，比2018年提升3.1个百分点，超过外商投资企业首次成为中国最大外贸经营主体。