布拉格和台北正式签署姐妹市协定

台北市长柯文哲与布拉格市长贺瑞普（Zdenek Hrib）在当地时间13日晚，于布拉格市政厅签署姐妹市协定，双方还一起种下名为“tajvánie kryptomeriovitá”（台湾杉）的小树苗。

据《联合报》报道，贺瑞普表示虽然两市在地理位置上分隔遥远，但对民主价值、人权文化自由的尊重，将两市串连起来。

柯文哲表示，两市签订姐妹市，不是一个结束，而是一个更紧密交流的开始。

北市府和布拉格市府的官员随后也签署了动物园、观光合作、智慧城市等三项备忘录。

贺瑞普在姐妹市签署典礼致词时表示，人们选择新旧朋友应该更为谨慎。正确和容易之间，更重要的是道德上的选择，签署之后，两市将长久合作，两市市民可以互相学习，促进双方繁荣。

对于贺瑞普放弃北京市，改和台北签署姐妹市协议，柯文哲表示，布拉格可以和所有城市缔结姐妹市。台北也渴望和世界交朋友，北京不应该去限制，应该要乐观其成。

柯文哲强调，台北要借着城市外交，和世界上所有人、所有城市交朋友，引用世界大运的精神就是台湾走出去、世界走进来，让世界看见台湾，这也是台北推广城市外交的主要精神。

虽然捷克总统泽曼（Milos Zeman）呼吁强化中国大陆与捷克间的关系，不过贺瑞普却不接受大陆的“一中原则”，去年10月取消了与北京姐妹市协议。