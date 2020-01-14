美制造业岗位意外减少 业内归咎于中国补贴政策

美国12月制造业岗位意外减少了12000个，美国行业组织认为，中国对自身行业的补贴问题尚未解决。

据彭博社报道，美国制造业岗位下降的关键来自于制造金属原料和金属制品的企业。金属制造行业损失了9500个工作岗位，美国行业组织表示，如果没有就中国的补贴问题达成一项协议，则未来可能还会损失更多的就业岗位。

美国制造业联盟主席保罗（Scott Paul）说，中国的补贴政策给其金属行业以不公平的优势，这将是未来任何协议需要解决的问题。

保罗在一份声明中写道，“美国工人现在指望政府与中国达成一项真正的协议，其中包括采取行动解决中国庞大的工业补贴问题。”“如果没有这种改变，未来十年对于美国制造业工人来说似乎将相当艰难。”

白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）在电话中说，政府“非常清楚这个问题。我们已经全力投入，这是需要坚定解决的问题。”

纳瓦罗说：“关税运转良好。如果不征收关税，这些公司将面临极大的困扰，而不是投资数十亿美元用来现代化工厂设施。但是我们更希望其他大量补贴其钢铁和铝生产的国家停止这样做。”

彭博社在报道中写道，美国政府对所有钢材进口征收25%的关税，对外国铝征收10%的关税。虽然它们促进了美国钢铁和铝生产商的短期利润，但这种影响已经消失殆尽。

自美国总统特朗普宣布关税以来，美国钢铁公司已经损失了77%的市值，美铝公司股价下跌了约57%。

美国政府即将与中国签署第一阶段贸易协议，料不会解决中国的钢铁等行业的产业政策问题。特朗普曾表示，一旦第一阶段协议签署，就可以启动第二阶段的谈判。