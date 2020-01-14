中国最大潮流能发电机组研制成功

“600kW海底式潮流发电机整机制造”通过专家组验收，这是中国最大的、单机容量600kW的潮流能发电机组。

根据《科技日报》报道，据自然资源部海洋战略规划与经济司消息，哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司承担的海洋可再生能源资金项目“600kW海底式潮流发电机整机制造”通过专家组验收，标志着中国最大的、单机容量600kW的潮流能发电机组制造成功。

“600kW海底式潮流发电整机制造”项目是哈电电机2010年与中国国家海洋局签订的海洋可再生能源专项资金项目，项目主要目标是通过专项资金支持，提高中国潮流能发电系统关键设备和整机制造的技术水平和生产能力，实现600kW海底式潮流发电整机的国产化生产。

与太阳能、风能、波浪能等可再生新能源相比较，海洋潮流能规律性较强、能量稳定，具有较高的开发价值；但由于能源分散、能源密度低，以及海洋环境严酷等原因，研制能够有效开发潮流能的发电机组难度巨大。哈电电机600kW潮流能发电机组的成功制造，对解决中国乃至全球偏远海岛的能源供应、海洋水下监测仪器供电等问题以及潮流能的市场化应用具有重大意义。

在600kW潮流能发电机组研制中，哈电电机充分考虑了机组的可靠性与可维护性，创新设计了竖井结构，使人员能够进入机组内部进行及时检修维护，解决了潮流能机组维护难的问题；在机组密封、防污防腐、传动系统等关键技术上采用了先进技术，提高机组运行安全性和稳定性的同时，也增强了对台风等恶劣环境的应对能力。

2019年9月9日，哈电电机600kW潮流能发电机组在浙江舟山摘箬山海域开展海试，经现场示范运行，结果显示，该机组水电能量转换效率达37%，起动流速仅0.51米每秒，均为国内领先水平。