因主张“和中保台” 被台青骂 台前立委邱毅：深深挫折感

前立委邱毅总结2020大选后台湾走向，认为台湾活路在于“开放”和“松绑”，但现在却反其道而行，他说“台湾人民真要过苦日子了”，却引来台湾青年的谩骂，让他有深刻的挫折感。

根据《联合报》报道，2020大选后台湾的走向，众说纷纭，前立委邱毅统合网友预测加上自己的看法，整理成五点：两岸更紧张、美国更需索、蔡英文更独裁、经济更困顿及网军更嚣张。

邱毅说，以上五点几乎可以涵盖未来一年的台湾走向，他必须说，台湾人民真要过苦日子了，只是这是大部分台湾人民，尤其是年轻人，自己选择的一条路。

邱毅表示，我们这些中老年人，过去年轻时候也苦过，甚至比现在苦的多，但那时的台湾经济正在成长中，所以我们对未来充满期待，自信将来一定会变好。可是现在台湾经济已处于衰退期，套句M.E.Porter的术语，就是在“吃老本”的阶段，社会又充满阶级对立与世代对立，很难想像若今年大陆拒绝续签ECFA，台湾会出现什么样的景况。

台湾是个小型海岛经济，她的活路在“开放”和“松绑”，但现在却反其道而行。明明对大陆依赖最深，却疯狂搞“反中”、“仇中”，把大陆的“惠台”丑化成“侵略”。若真的ECFA没了，台湾对大陆出口再没有优势，目前仍占43％的销大陆货品怎么办？若是陆客都不来了，台湾内需市场靠什么挹注？

很不幸的是，你对台湾年轻人苦口婆心説这些，告诉他们“抗中不能保台”，只有“和中才能保台”，他们不但不听，还回头去尽情的羞辱你，视你如寇仇。昨天在飞机上，有个台青走过他身边时骂了一声，当下很想揍对方一顿，对方明明是去大陆工作赚人民币，却坚持“反中仇中搞台独”，还一副理所当然、洋洋得意的模样。

邱毅说，他在想大陆抵制“两面人”的行动很快就来临了，这些被台独政党长期催眠的年轻人，难道可以靠喃喃自语“台独圣经”，就可以继续用“两面手法”，一边赚人民币，一边搞台独支持台独吗？看着想着，他有种深深的挫折感，难道这是他努力奋斗一生所期望的结果吗？心又开始剧烈的痛了起来，为什么期盼的黎明始终不来，夜晚却是越来越黑暗呢？