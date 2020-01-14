中国海关：签中美首阶段贸协不影响其他国家对华出口

中国海关总署副署长邹志武1月14日表示，如果中国在签署中美首阶段贸易协议后扩大对美国的进口，不会影响其他国家、其他市场对中国的出口。

据路透社报道，邹志武在中国国务院新闻办公室举办的新闻发布会上表示，中国有庞大的市场，贸易也是多元化的。相信在中美两国共同努力下，中美经济贸易关系会在互利共赢的基础上取得新进展，不仅仅对中美两国，对世界各国的贸易、经济发展都是有益的。

邹志武说，“如果签署第一个协议以后，扩大了自美进口，会不会影响其他国家、其他市场对中国的出口？我相信不会的。”

邹志武表示，“随着中美即将签署第一阶段经贸协议，不但对中国、对美国，以及全世界，不论对贸易还是对今后经济的预期，都具有重要积极意义。”

他提到，去年中美贸易从全年整体的数据来看，是有所下降的。去年从11月、12月开始，自美进口已经有了恢复性增长，特别是12月进口了788.3亿元人民币（153.94亿新币），增长9.1%，其中农产品进口141亿元，增长两倍；汽车进口2.3万辆，增加1.5倍。

去年12月6日，中国国务院关税税则委员会根据相关企业的申请，开展了大豆、猪肉等自美采购商品加征关税的排除工作，对排除范围内的商品采取不加征反制关税的措施等。12月当月，进口美国大豆、猪肉等都有了大幅度提升。

邹志武表示，中美贸易摩擦确实给中国外贸、也给以美国为主要市场的外贸企业带来一定的压力。尽管中国对美国的出口有所下降，但企业开拓多元化市场成效比较显着，对非美市场的出口增长，此消彼涨，整体出口依然保持增长。

2019年中国对美国进出口总额3.73万亿元人民币，下降10.7%；第一大贸易伙伴仍为欧盟，东盟成为第二大贸易伙伴。

美国贸易代表莱特希泽周一表示，美中第一阶段贸易协议的文本翻译即将完成，将于周三在签署仪式之前公布。美国财政部周一在其拖延很久的半年度汇率政策报告中表示，中国应不再被列为汇率操纵国。美国去年8月给中国贴上汇率操纵国标签，引发金融市场动荡。