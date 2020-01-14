江启臣和蒋万安等多名国民党中常委请辞

国民党立委江启臣和蒋万安先后请辞国民党中央委员会委员，被解读为有意争取改选党主席。两人回应时称，国民党要启动检讨，协助推动党的改造。

根据《联合报》报道，国民党立委江启臣昨晚（1月13日）率先请辞中常委，引起多位中常委跟进请辞，江启臣的大动作，被解读有意争取改选党主席。知情人士表示，江启臣岳父刘盛良主导的全国公教军警暨退休人员联合总会，已由副总会长林水吉出面为江布局。江启臣幕僚说，江启臣没有参选国民党主席规划。

挺吴派中常委指出，这届中常委是由约2600位党代表选出，应负责任把事情处理好。宣布请辞很容易，但周三中常会连表达检讨意见的权利都没有，这不是要处理好事情的态度。

国民党立委江启臣和蒋万安请辞中常委，江启臣今天表示，谁来选党主席，不是重点，外界也不关心新主席是谁，而是国民党要启动检讨，了解为何民众不信任国民党。

蒋万安则说，不管自己在什么岗位，都会为国民党付出。选后谢票过程中，考虑到国民党连续两次总统选举的失败，大家都了解到，不是单因素造成惨败。他会尽自己最大力量，协助推动党的改造。

国民党立委林为洲表示，针对权力结构重组改造，不惜修改党章，改变中常会组成方式，纳入更多民代和具民意基础的民选首长，共同促成党的改造。江启臣说，国民党仍有500万票支持基础，必须持续前进回应支持者期待。

台北市议员徐弘庭说，党主席请辞，不应也没必要中常会同意，请辞已然成立，中常会没必要被动回应，现在要做的是启动改造程序。

国民党中常委黄昭顺今天在脸书表示，辞去中常委，未来不再参与任何党职选举。国民党台中市立委当选人杨琼璎及彰化县议会议长谢典林也宣布辞去国民党中常委，他们都强调国民党应该好好思考怎么挽回民心，争取年轻选票。

