考古发现秦都咸阳城里的“帝国大道”

中国陕西省考古研究院14日透露，在陕西秦汉新城邓家村南，考古人员找到一条宽逾50米的南北向古道路，为秦帝都咸阳城的路网构成再添实证，此次发现的古道路被考古人员称为“帝国大道”。

据中新社报道，邓家村古道路区域存在大范围的古代遗存，主要类型有道路、窑址及灰坑，出土了大量秦汉遗物，其中道路有上下叠压的两条。

上层道路的踩踏土平均厚0.2米，有南北向车辙痕数组。路面有意掺杂大量残碎小陶片，类似现代道路中的碎石子。路基垫土坚硬致密，有明显层理和平夯硬面。下层道路完全被上层道路叠压。路面宽不少于50米。留有宽4.5厘米的西南至东北斜向车辙印痕。路基垫土有意掺杂细沙，经过夯打。

这两条道路总体走向为东北至西南。根据出土遗物判断，上层道路的时代不早于西汉晚期，下层道路为秦汉时期。道路有多次修整，反复利用。

专家介绍，秦始皇修建驰道，“道广五十步，三丈而树，厚筑其外，隐以金椎，树以青松。”“隐以金椎”就是用铁夯捶打路基。邓家村古道路使用夯打加固，尤其是下层掺杂细沙，不仅增大了路基的渗水性，又可在干燥的环境下越发坚硬，是“厚筑其外，隐以金椎”的写照。结合宽度50米以上的规模，可见道路应为官建大道。

此次发现的古道路被考古人员称为“帝国大道”。沿道路延伸趋势，向北正对秦都咸阳城六号高台宫殿建筑基址，并与以往所知的东西向道路相接，再向北即为西汉高祖长陵；向南偏西恰与汉长安城之厨城门外的古桥相对，符合连接渭河南北的要求。

厨城门古桥规格巨大，横跨渭河，可能始建于秦代。是沟通渭北咸阳宫、渭南兴乐宫（汉长乐宫）的交通枢纽。邓家村发现的古道路有可能是连接秦都咸阳南、北城区的重要交通干道，甚至还有可能是西汉长安城至五陵塬甚至更北区域的一条交通主道。