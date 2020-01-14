消息：中国将制定纯网络银行相关规定 以吸引外资

消息人士透露，中国正在着手制定首项针对纯网络银行（online-only banking）运作的规则，以将金融业风险降至最小，并吸引包括外资银行在内的市场参与者。

据路透社报道，三名直接了解情况的人士透露了上述消息。

其中两位消息人士说，这些规则还有可能为花旗（Citibank）、汇丰（HSBC）和渣打（Standard Chartered）等已经在中国有业务的外资银行提供支持，允许他们设立独立的数字（数位）银行平台。

一位消息人士说，包括外资行在内的十几家集团正在与中国监管机构商谈新规问题，并表示有兴趣推出数字银行业务。这位消息人士参与了同银行监管机构的讨论。

该人士称，新规将允许这些集团同科技公司合作，开设独立的数字银行平台。随着政府推进放宽外资进入中国庞大金融市场限制的战略，银行业者有望获准在纯网络银行业务中持有多数股权。

目前，企业对数据以及数字和人工智能技术的运用，使中国金融服务业的格局发生了重大变化，从支付处理到投资产品销售等方方面面都受到影响。

但外资银行在中国的零售银行业务赚钱不易，许多虽在国内开设业务多年，却连盈亏平衡都没实现，因为他们要与国内竞争对手庞大的实体网点相抗衡。

该框架将涵盖阿里巴巴（Alibaba Group）和腾讯控股（Tencent）等旗下现有的网络银行部门，将构成中国对快速增长的数字银行业进行标准化监管的第一个全面举措。其他亚洲经济体，包括香港和新加坡，也都在引入纯数字银行。

自2014年以来，中国批准了四家纯网络银行，包括腾讯支持的微众银行（WeBank）、阿里巴巴的MYbank以及中信银行（China CITIC Bank）与百度（Baidu）联手打造的AI银行（AiBank）。

中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会均未回应路透通过传真发出的置评请求。由于监管计划是保密的，因此上述消息人士不愿具名。

花旗的发言人说，花旗将在规则发布后仔细研究，该行的中国消费银行业务已经实现了数字化。

汇丰控股（HSBC）未予评论，但表示欢迎继续开放中国大陆金融市场的任何举动，并将始终寻求在中国扩展业务的新机会。

渣打、AI银行、MYbank和微众银行未予置评。