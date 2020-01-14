调查：重庆、成都、西安为中国返乡置业热门城市

有调查报告显示，在新一线城市中，重庆、成都、西安位列返乡置业热门城市前三位。

据中新社报道，58同城、安居客14日发布的《2019-2020年返乡置业调查报告》显示，在新一线城市中，重庆连续三年蝉联返乡置业热门城市第一位，成都、西安今年位列第二、三位，排名上升。

其他二线城市中，徐州位列返乡置业热门城市首位，南通、合肥等城市的热度也相对靠前。

调查报告显示，与去年相比，2020年返乡置业人群存在“意愿人群占比有所上升、意向房源总价范围提升、越来越多人倾向线上购房”三大趋势变化。返乡置业热门城市多在川渝、江浙地区。

报告显示，每年春节，在外工作人群返乡带来一定的安居置业需求，形成了返乡置业这一极具中国特色的过年现象。

这份报告显示，有68.6%的受访者倾向于选择回乡置业，而想在工作城市（非家乡城市及家乡省会城市）置业的人群占比为29.8%。

无论是倾向于返乡置业还是选择在工作城市扎根，子女教育都是主要原因。报告称，持返乡置业观点的受访者中，47.7%表示“大城市教育资源紧张，家乡教育也不差”。希望留在工作城市的人群中，有57.7%是为了“子女得到更好的教育”。除了教育因素，房价、工作机会、照顾家人等也是决定是否返乡置业的重要因素。

从房价来看，有61.7%的人表示家乡的房价能够接受，价格相对较低，仅有3.4%的人认为家乡的房价过高。

结合新房找房热度来看，新一线15个城市中，重庆新房找房热度排名第二，二手房找房热度排名第一，返乡置业的榜单中排名第一，是热门置业城市。西安的新房找房热度领先，二手房找房热度排名第四，也进入了返乡置业排行榜前三甲。