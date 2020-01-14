中国今年春晚将在河南郑州和粤港澳大湾区设分会场

中国今年春节联欢晚会将在河南郑州和粤港澳大湾区两地设立分会场，分别显示全面建成小康社会的中原力量以及促进粤港澳大湾区互联互通、“一国两制”的美好前景。

根据“春晚”微信公号今天发布的消息，2020年中国春节联欢晚会继续采用“北京主会场+各地分会场”的直播模式。日前，已确定在河南郑州、粤港澳大湾区两地设立分会场。

根据消息，郑州被选为分会场是为了呈现打造黄河流域生态保护示范区、国家高质量发展区域增长极、黄河历史文化主地标的情景，讲好黄河故事、坚定文化自信。

同时，郑州分会场将坚定地传递脱贫攻坚的信念，为全面建成小康社会、为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的中原力量。

设立粤港澳大湾区分会场是由于该区建设是落实“一国两制”，支持港澳融入国家发展大局、保持港澳长期繁荣稳定的重要举措。港珠澳大桥是促进粤港澳大湾区互联互通的重大基础设施，是一座圆梦桥、同心桥、自信桥、复兴桥。

粤港澳大湾区分会场取景港珠澳大桥白海豚岛，融合大湾区人文精神和文化特色，展示大湾区发展成果，呈现湾区城市群像，描绘出粤港澳三地共迎新春、大湾区同创未来的盛世图景，充分彰显粤港澳大湾区加快建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群的美好前景。

