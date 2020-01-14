约翰逊：反对华为者必须提出替代方案

（早报讯）英国首相约翰逊说，反对英国在5G网络使用中国华为设备者，必须说明英国应该使用何种科技取代华为。

美国政府正全力施压英国避免使用华为设备。据报道，美国官员周一把华为设备风险的新证据交给英国部长后，在记者会把英国使用华为技术形容为“疯狂行为”。

不过约翰逊周二接受BBC电视访问时说：“英国民众有权使用最好的科技。若有人反对任何品牌，他们必须将替代方案告诉我们，对吧？”

他说：“另一方面，实话实说吧。我身为英国首相，我不要任何可能损害我们国家安全，或损害我们与五眼情报伙伴国合作的基础设施。”

英国预计本月将决定如何在5G网络中使用华为设备。美国此前指华为的电信设备可能用来进行间谍活动，并威胁英国若使用华为设备，美国将停止与英国共享情报。业界则警告英国若完全禁用华为产品，可能增加数十亿美元成本。英国政府因此一直进退两难。

英国军情5处（MI5）负责人帕克周一表示，英国政府可以在5G方面与华为合作，这并不损害英国与美国情报部门的关系。

帕克将于今年4月离任。他接受《金融时报》采访时，针对华为参与5G可损害英美情报关系的提问时表示：“今天没有理由这样认为”。他说，美国和英国之间的伙伴关系“非常紧密，可以信赖”。