蓬佩奥吁美企与中国做生意时勿牺牲美国价值观

美国国务卿蓬佩奥在硅谷发表演讲，呼吁美国公司在与中国做生意时，注意国家安全后果，而且不要牺牲美国的价值观。

据美国之音报道，蓬佩奥当地时间1月13日在硅谷发表题为《技术与中国安全挑战》的演说。

他在讲话中说：资本主义自由市场的观念，产生了世界前所未见的最大财富和繁荣。美国的自由使得科技巨头得以从车库和宿舍起家。但是美国公司在世界上很多没有这些自由的地方做生意。中国对美国企业的产业构成独特的挑战。

他表示自己曾听工商界领袖诉说担忧，比如害怕被黑客袭击，怕中国国家支持的公司损害美企利润率，怕中国公司窃取美国企业想法，在中国进行制造并转而告美企专利侵权。

蓬佩奥表示，中国对知识产权的盗窃影响的不仅仅是个别公司。因为这种投资、创造和保护这些产权的能力是美国整个创新经济的支柱。

他还呼吁美国高科技公司不要帮助中国扩展军力或者加强政治压制。

蓬佩奥说，按照中国法律，中国公司和研究人员必须与军队分享技术，目标是确保中国人民解放军的军事地位。即使当局保证美企的技术只限于和平用途，但当中存在巨大风险。

不过，蓬佩奥表示，政府不是要求美国企业离开中国，恰恰相反，政府希望美国公司在中国做生意。美国总统特朗普贸易谈判的要点，是希望创造条件，给美企公平的竞争环境。

他接着提出三个“确保”。蓬佩奥说，要确保美企不做加强竞争者军力或者加紧政权对其本国压制的生意，确保美国的技术不给中国政府在监控方面助力，确保不会为了繁荣而牺牲美国原则。