人民币收创五个半月高点

人民币兑美元即期汇率周二（1月14日）收盘继续升高，创五个半月新高，中间价亦劲升309点至近五个半月高点，全球汇市方面，人民币则是攀升至7月来最高水平。

据路透社报道，交易员说，中美即将签署第一阶段贸易协议之际，美国取消对中国汇率操纵国标签，进一步提振市场人气，不过午后获利盘离场人民币升幅收窄，随着协议细节不断公布，人民币升势料放缓。

他们指，短期利好因素即将兑现，且协议细节可能要求中国购买大量商品，这料会对结售汇形成新的压力，人民币续升动力可能不足。

德商银行驻新加坡经济学家周浩在最新报告中写道，“从国际收支的角度看，很难看好人民币。”中美第一阶段协议透露的情况看，中国可能会购买更多的美国产品，这意味着中国的贸易顺差将收窄，这可能导致人民币贬值，近期人民币反弹的持续性令人怀疑。

花旗银行报告则认为，即将签署的第一阶段协议以及接下来的第二阶段协议谈判可能会引发人民币新一轮升值预期，并将吸引更多资金流入；此外中国经济基本面也显示出改善迹象。“不过中美之间在结构性问题上仍然存在不确定性，另外经济增长稳定的持续性还有待观察，对人民币整体保持谨慎。”

新加坡华侨银行经济学家谢栋铭认为，中国对避免竞争性贬值的可执行承诺可能会帮助人民币积累更多积极情绪，汇价在一季度可能升至6.8。协议签署后，市场将把重点集中于第二阶段谈判和实施细节。

中国外汇交易中心下午4时更新的人民币兑美元参考汇率为6.8831元。