民调：三成受访者认为朱立伦最适担任国民党主席

30.4%受访民众在一项民调中表示，前新北市长朱立伦最适合接任国民党下一任主席。排名第二的是成功连任台湾立法委员的蒋万安，其支持度为13.2%。

据ET新闻云报道，该媒体进行的一项民调显示，最适合担任国民党下一任主席的人选名单中，排名第一的是朱立伦，支持度为30.4%。第二名是蒋万安，支持度13.2%。选前就表态要参选国民党主席的谢龙介则排名第三，支持度为9.2%。

败选总统的高雄市长韩国瑜，以9.1%的支持度排名第四。前立法院长王金平获6.2%支持率排在第五位。第六至九名依序为支持率4.8%的台湾前总统马英九、支持率3.7%的国民党中央委员连胜文、支持率3.6%的国民党前主席洪秀柱（3.6%）、支持率3.2%的立委江启臣。

国民党现任党主席吴敦义排名第十垫底，仅有0.4%民众支持他续任党主席。

分析发现，支持朱立伦当党主席的族群，以30至59岁的青壮年人、政党倾向为国民党与泛蓝的民众为主。支持蒋万安的族群中，以20至29岁的年轻人，政党倾向以台湾民众党为主。

至于国民党此次大选失败的主因，有39.8%民众认为最该负责的是吴敦义，有35.5%的人认为是韩国瑜，另有4.2%、2.6 %和1.5%的受访者认为应该是不分区立委当选人吴斯怀、鸿海创办人郭台铭和前立法院长王金平。

ET新闻云在1月12日至1月13日进行调查，以台闽地区年满20岁以上民众为调查范围及对象，回收有效样本3031份，抽样误差在95%信心水准下，为正负1.78%。