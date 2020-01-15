香港推10项民生政策 林郑：回应社会诉求 与反修例活动无关

香港政府昨推10项金额达100亿元（港元，下同，17亿新元）开支的民生政策，其中有关长者政策占总额七成。特首林郑否认惠民措施与反修例有关，称是回应社会基层诉求。

根据《明报》报道，香港政府昨日再推出10项民生政策，涉及增加100亿元经常开支，其中长者政策涉及67亿元，占金额近七成，银发族成为最大受惠社群。政府称新措施惠及过百万人，有议员质疑青年无直接受惠。特首林郑月娥否认推惠民措施是与过去7个月反修例风暴有关，称是回应社会上关心民生、关心基层的诉求。

公民党称林太提出的措施只是“补救”、“用两元收买人心”。民主党尹兆坚称用民生措施解决社会矛盾是缘木求鱼，又批评政府继续“与青年为敌，（措施受惠者）仍漏了年轻人”。民建联和工联会对措施表示欢迎，至于能否助平息民愤，工联会郭伟强称10项措施，“没有什么是回应诉求，相信未必对社会气氛有影响，但对民生有实际帮助”。

政府早前公布4轮涉及250亿元的支援基层和中小企措施，昨日宣布10项新民生措施（见表），可分为3类，主要针对银发族、基层住户及基层劳工，其中长者最受惠。政府提出改革长者生活津贴，把每月津贴金额划一为高额的3585元，料5万名长者每月可多领910元。政府同时把长生津资产上限提升至50万元，约有10万名长者因而合资格申领，预计涉及额外经常开支约50亿元。

另外，长者2元乘车优惠的年龄资格由现时的65岁下调至60岁，料会多60万人受惠，涉及约17亿元额外经常开支。政府两项针对长者的政策共涉及增加67亿元经常开支。

政府还提出津贴轮候公屋超过3年家庭、研究劏房租务管制、研究将法定假期由现时的12日逐步增至17日等，但部分政策属“期票”，未列明推行时间表。

林郑昨表示，去年施政报告因种种原因较“简单、单薄”，未有涵盖各种议题，故再做一系列措施。政府今次向长者“派糖”，被指是“打倒昨日的我”，林郑去年曾表明对放宽“2元乘车优惠”受惠年龄有保留，担心为公共财政带来负担；也对提高长生津、放宽资产审查有保留。然而昨日林郑称是希望展示更大决心，愿意突破以往框架回应市民诉求。对于政府突推出多项政策，林太否认与过去7个月的社会事件有关，“如果不是7个月的社会动荡，我们可能有更多时间想得快一点或想得更详细一点，谘询也可早点开展”。

理大应用社会科学系助理教授钟剑华分析，新政策对政府挽回民望作用不大，因政府仍拒绝成立独立调查委员会，认为市民不会因此原谅政府。对于青年无直接受惠，钟说在政府和青年互相敌视下，政府难以挽回年轻人的心，反而长者是较容易取悦。