武汉卫健委：肺炎存在家庭聚集性病例 不排除有限人传人可能

武汉卫健委发布最新消息，武汉不明肺炎尚未发现明确的人传人证据，但不能排除其有限可能性，并且存在家庭聚集性病例。

根据武汉市卫生健康委员会今天凌晨发布的消息，现有的调查结果表明，武汉不明肺炎尚未发现明确的人传人证据，但不能排除有限人传人的可能，持续人传人的风险较低。目前，正结合临床和流行病学资料开展进一步研究。

目前确诊的41例病例中，发现一起为家庭聚集性，夫妻两人发病，丈夫先发病，为华南海鲜批发市场从业人员，妻子否认有华南海鲜批发市场暴露史。

目前，本次疫情所定义的密切接触者是指：与患者共同生活、同室工作学习、同室居住的人员，在诊治病例时未采取有效防护措施的医护人员、照料人员，未采取有效防护措施的实验室检测人员，同病房的其他患者或陪护人员，与患者乘坐同一交通工具并有近距离接触人员，由疾病控制专业人员判定的其他接触情形。

参考其他冠状病毒所致疾病潜伏期、此次新型冠状病毒病例相关信息和当前防控实际，将密切接触者医学观察期定为14天，并对密切接触者进行居家医学观察。在观察期内，一旦发现密切接触者出现发热、咳嗽等异常临床表现，会及时将密切接触者送至指定医疗机构进行排查、诊治等。

今年1月13日，泰国报道1例来自武汉的新型冠状病毒感染的肺炎病例。根据调查后证实，该患者为武汉市民，现在泰国接受治疗，病情稳定。同时，卫生健康部门对查找到的该患者的全部密切接触者进行医学观察，目前无异常表现。

另外，世界卫生组织昨天（14日）说，虽然引发武汉肺炎疫情的新型冠状病毒“有限度人传人”，但不排除疫情有可能扩大蔓延。

据路透社报道，世卫突发卫生事件规划署理主管范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）在瑞士日内瓦的新闻简报会上说，世卫已向全球医院发出病毒爆发的防疫指导方针，包括在医疗场所发生“超级传播”的状况。“我们正在密切关注有关情况，这是有可能发生的，我们必须做好准备。”