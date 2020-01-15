加拿大拒绝多家国际媒体“直播孟晚舟引渡听证会”的要求

加拿大日前拒绝了包括加拿大通讯社、《纽约时报》在内13家媒体“直播孟晚舟引渡听证会”的要求，认为直播有可能损害当事人合法权益以及误导证人证词、陪审员的决定。

根据环球网报道，据加拿大通讯社等多家媒体昨天消息，加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院法官13日拒绝了媒体“直播孟晚舟引渡听证会”的要求。这一要求是由13家加拿大和国际媒体组成的集团提出的，包括美国《纽约时报》、《华尔街日报》、美国有线电视新闻网（CNN）、加拿大通讯社、《环球邮报》、加拿大广播公司、香港《南华早报》等。

据报道，加拿大该法院将于1月20日开庭举行有关美国要求引渡孟晚舟的罪名在加拿大是否也是犯罪的听证会。加通社称，该媒体集团申请用两台摄像机拍摄并直播听证会的部分内容。媒体集团聘用的律师丹尼尔·科尔斯表示，公众对此案有极大兴趣，直播听证会“具有司法程序透明化和与时俱进的意义”。《南华早报》称，根据该申请，拍摄工作将由加拿大广播公司代表该集团进行，其发布至少延迟两个小时。律师称，法官可随时叫停直播内容，防止内容泄露。

但不列颠哥伦比亚省最高法院副首席大法官希瑟·霍姆斯13日发表书面裁决表示，她同意孟晚舟和加拿大联邦司法部长代表律师的意见，拒绝媒体直播该听证会。她说，直播听证会将“有可能令当事人的合法权益受到损害，有可能误导证人的证词、误导陪审员的决定”，其风险“远比其他形式、同样有缺陷的出版物”（如报纸或电视评论）更大。“这是因为有声视频众所周知的力量”，与此同时，“断章取义截取部分视频片段会损害公众对诉讼的理解，损害诉讼的尊严”。她说，“鉴于此案在加拿大和国外具有极大影响力，围绕该案存在许多夸张的媒体报道和政治评论，允许直播几乎不可能避免这一切对庭审的影响”。此外，如果孟晚舟最终被引渡到美国，该直播也“可能会损害她在美国受到公正审判的权利”。

《南华早报》昨天称，直播这一庭审“本可以是突破”，法官可以自行决定是否允许。霍姆斯还表示，到目前为止，申请直播庭审的媒体集团成员“负责任且专业”地报道了该新闻，但是一旦录像在网上出现，他们将无法控制其他人如何使用这些录像。加拿大环球新闻报道称，1月20日开始的听证会将持续5天，如果法庭裁定美国的引渡要求无效，孟可以离开加拿大，但检方可能提出上诉；反之，如果法官认定美国对孟的犯罪指控在加拿大也属犯罪，孟也可以提出上诉。该案可能持续数年时间。

与此同时，加拿大皇家骑警、加拿大边境服务局和美国联邦调查局也被指控有违法嫌疑，该法院将在6月举行第二轮听证会，届时孟晚舟一方将变成原告，上述三机构将变成被告。

