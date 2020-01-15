贵州去年查处领导涉茅台酒等问题达348起

贵州去年查处领导干部违规插手参与经营茅台酒等问题348起，其中66人移送司法机关，当地政府对此进行了专项整治。

根据中央纪委国家监委网站今天发布的消息，去年贵州省领导干部违规插手参与经营、收送使用茅台酒等问题348起，给予党纪政务处分240人，移送司法机关66人。青海、新疆两地也针对名贵特产、特殊资源谋利等问题进行了专项整治。

中央纪委委员，贵州省纪委书记、监委主任夏红民说，针对专项整治中发现的突出问题和容易滋生腐败的关键环节，该省纪委监委协助省委制定了《关于严禁领导干部利用茅台酒谋取私利的规定》等法规制度，指导完善相关制度，同时召开全省警示教育大会，督促被查处单位开展“一案一整改”，做到惩、治、防有机结合。

该省去年严肃查处茅台集团原党委副书记、董事长袁仁国，茅台集团原总经理刘自力，茅台集团原副总经理高守洪，茅台酒销售公司原董事长王崇琳，茅台酒销售公司原总经理马玉鹏，茅台电商公司原董事长聂永等一批“靠酒吃酒”的“酒蠹”。

同时，从严查处全省领导干部违规插手参与经营、收送使用茅台酒等问题348起，给予党纪政务处分240人，移送司法机关66人，对不如实申报是否插手、参与茅台酒经营的47人进行了纪律处分和组织处理。

另外，青海省在专项整治中，明确冬虫夏草和昆仑玉及其制品为该省名贵特产类特殊资源，将领导干部违规公款购买、违规收送、违规占用、违规插手干预或参与经营等问题列为重点。

中央纪委委员，青海省纪委书记、监委主任滕佳材说，要在强化日常监督上再下功夫，把利用名贵特产、特殊资源谋取私利等方面问题作为整治重点，不断提升监督实效。对不知敬畏、挑战纪律的要严肃处理、以儆效尤。

在新疆，利用和田玉等名贵特产、特殊资源谋利问题专项整治在一场涉及10万余名党员干部的相关情况自查申报中拉开序幕。与此同时，自治区纪委监委对和田玉采矿权、采挖权的专项清查以及查办案件的力度也在不断加大。新疆维吾尔自治区纪委书记、监委主任杨鑫表示，要保持恒心韧劲，对利用名贵特产、特殊资源谋私利等以变相和地下状态存在的“四风”问题线索优先处置，严肃查处。

