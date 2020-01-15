蔡英文接受BBC专访：中国大陆需面对现实

上周连任台湾总统成功的蔡英文日前接受英国广播公司（BBC）访问时表示，中国大陆应面对事实，她的连任证明台湾民意现在对“一个中国”原则和它带来的模糊空间失去兴趣。

综合英国广播公司（BBC）网站和《联合报》报道，蔡英文接受BBC专访呼吁中国大陆面对事实，尊重台湾。

蔡英文表示，台湾的主权无庸置疑，也不容协商。她说：“我们不需要宣布自己是一个独立国家，我们已经是独立的国家，名叫中华民国台湾（the Republic of China, Taiwan）”。

尽管北京不喜欢这种说法，但蔡英文认为，她胜选连任，证明台湾民意现在对“一个中国”原则和它带来的模糊空间失去兴趣，“情势已经改变，这种模糊已经无法达成原先的用意”。

蔡英文表示，真正改变的是中国大陆，“因为过去三年多，中国加强威胁台湾…中国的军舰和飞机绕行台湾。此外，在香港发生的事情，台湾人民感受到中国的威胁是真实的，并且愈来愈严重”。

她表示，台湾的利益无法靠空话（ semantics）满足，而是要面对现实，尤其是年轻人的想法，“我们拥有独立的身份，我们有自己的国家。因此，如果有任何事情与这个理念相违，他们会站起来，说这对我们来说无法接受”。

批评者认为，蔡英文的立场是无端挑衅，只会增加公开对抗的风险，但蔡英文表示，她已经自制，未像民进党部分人士要求的那样宣布独立。

在谈到处理与北京方面的关系时，蔡英文说，“我一直是相当合理的，我们已经避免任何可能被视为是挑衅中国的行为，尽管如此，有很多压力让我们需要做更多。”

“三年多来，我们一直告诉中国，维持现状仍然是我们的政策……我认为这是对中国非常友好的姿态。”

蔡英文最后还说，“任何时候都不能排除战争的可能性，但重点是你必须准备好，加强自卫能力。但更重要的是，你需要得到国际社会的支持”。

蔡英文相信台湾有不错的能力抵御军事行动，但她强调：“对于中国来说，入侵台湾的代价将非常巨大”。

