彭博社：与美国打过贸易战后 中国领导人更加充满信心

分析人士指出，在与美国总统特朗普交手贸易战后，加上中国经济放缓显示出稳定迹象以及香港抗议活动程度下降，中国领导人对“中国力量”更加有信心。

据彭博社分析报道，在中国即将与唐纳德·特朗普签署协议、化解将近两年的贸易战之际，中国领导人充满了信心。

中共总书记习近平去年曾对中国共产党执政面临的威胁和“百年未有之大变局”提出警告，但在2020年伊始，他开始赞扬“不同凡响的中国风采、中国力量”。他在上周对中共领导层说，“面对严峻复杂的国内外形势，面对各种风险挑战，我们都能够笃定前行。”

让习近平乐观的一个重要原因是，世界两大经济体计划周三在华盛顿签署第一阶段贸易协议。尽管中国领导层仍然面临着经济放缓、债务激增以及香港和台湾的新挑战，但贸易协定至少使他们多少相信习近平能够应对特朗普的外交冒险主义倾向。

“中国领导人很高兴达成协议，不用在口舌上浪费太多精力，”前联合国经济谈判官、浩然资本创始人刘扬声表示。“他们对于如何与特朗普总统打交道比以往任何时候都更有信心，因为他的行为风格几乎已被摸透。”

刘扬声说，“现在你基本可以看到，无论叫得多么凶，不一定会咬人。”

据报导，中国在协议中将承诺购买约2000亿美元（2694亿新元）的美国商品，尊重知识产权，不操纵本国货币。该协议暂且搁置了更为敏感的讨论，例如中国赖以培育越来越多全球冠军企业的国家补贴和市场保护。

知情人士说，美国现在对中国进口商品加征的关税可能一直保留到总统大选之后，且是否削减将取决于北京是否遵守双方的第一阶段贸易协议。美国财政部长史蒂文· 姆努钦週二晚对记者发表讲话，否认关税减免与大选之间有任何关联，并表示关税的降低将取决于贸易谈判的第二阶段协议。

尽管双方谈判的反复让人们对休战的持续性产生怀疑，但投资者是乐观的：人民币兑美元攀升至五个月高位。中国官媒英文报纸《中国日报》甚至称赞中美同意签订第一阶段贸易协议体现了“求同精神”。

2020年伊始，中共领导人还有其他乐观理由。经济放缓显示出企稳迹象——经济学家将2020年经济增长预测上调至5.9%，而香港去年爆发的历史性民主抗议活动在频率和暴力程度方面都有所下降。

“习近平在2020年面临的挑战无疑是很多的，但从他的角度来看，美国全球领导力和影响力的下降，无论是现实的还是感觉上的，也带来很多机遇，”华盛顿战略与国际研究中心的中国问题专家裘德·布兰切特（Jude Blanchette）表示。

鉴于北京和华盛顿愈来愈有一个共识：即两个大国将要进行长期的战略斗争，最近紧张局势暂歇令人喜出望外。一面庆祝一个小小胜利的同时，中国的决策者们在为一场旷日持久的冲突而厉兵秣马。

前中国外交官、前中国领导人邓小平的翻译高志凯说，中国现在面临许多挑战，其中许多挑战都源于华盛顿。无论是新疆，香港，西藏还是南中国海，应有尽有，总是会看到美国越来越明显的身影。

