贵州贫困女大学生去世 捐款乱象引关注

贵州贫病女大学生吴花燕前天不幸离世，此前她因身患重病、体重一度跌至43斤，被媒体称为“43斤女大学生”。吴花燕去世后，有媒体曝出中华儿慈会（全称为中华少年儿童慈善基金会）9958平台为吴花燕进行了募捐，募集总额达到百万元（人民币，下同，约20万新元），但吴花燕仅收到两万，事件迅速引发社会关注。中华儿慈会昨天回应称，余下款项是应当事人提出希望预留至手术和康复治疗再使用。

据澎湃新闻此前报道，吴花燕是贵州盛华职业学院学生，父母双亡，与弟弟相依为命。为照顾相依为命的弟弟，吴花燕极度节俭，致长期营养不良，体重仅43斤。另据北京青年报此前报道称，吴花燕为省钱，长期将家中的糟辣椒带到学校拌饭吃，很少买饭菜。

2019年10月，吴花燕因心脏瓣膜损伤严重入院，事件当时经媒体报道后引发关注，很多网友希望献爱心。

吴花燕就读的贵州盛华职业学院表示，从2017年9月入校到2019年12月，她共享受政府助学金20650元、学校助学金23000元、学校爱心教师资助17000元，共计60650元。当地民政部门也曾拨出两万元急难救助资金。

此后吴花燕在贵阳市第二人民医院心胸外科接受治疗，但因病情加重，于去年11月初转入贵州医科大学附属医院治疗。最终于1月13日下午离世，年仅24岁。

昨天午间（1月14日），作家陈岚在微博发文称，“9958儿童紧急救助中心”用吴花燕的名义筹款，共募集百万，却仅拨款两万。对9958平台的捐款事项提出质疑，要求“9958，请出来解释”。

另据封面新闻报道，某短视频账号为吴花燕筹集45万元，在吴花燕并未收取这笔钱的情况下，却发布视频称，“已将爱心亲自交至吴花燕手上”。

昨晚，中华儿慈会发布了《关于9958救助中心救助吴花燕的情况说明》，表示已成立调查组进行调查核实。并称9958救助中心在2019年11月4日转款两万元至医院用于治疗。此后，吴花燕及家属同时提出捐款使用意向需求，余下款项希望预留至手术和康复治疗再使用，但因吴花燕病情反复，未达到手术条件，余下善款未能拨付至医院。