西宁塌陷已九人遇难 市区六年发生十多起路面塌陷事故

公开资料和媒体报道显示，2014年至今，西宁市至少发生14起地面塌陷事故，其中2014年至2017年间就有六起发生在公交车站附近的地陷事故。这些事故是否和最近这起塌陷事故有关联，目前尚未得到西宁市委宣传部回复。

根据《新京报》报道，据公开资料及媒体报道显示，2014年至今，西宁市至少发生14起地面塌陷事故，其中七起发生在公交车站附近。针对此次事故原因、西宁市近年来地陷多发缘故，以及此次事故与此前事故有无关联等问题，目前西宁市委宣传部尚未回复此事。

西宁市政府官网信息显示，2014年6月至2016年11月，西宁市区有九起有关路面或道路塌陷事件获得官方回复，相关部门对塌陷区域均采取了整改修复和回填处理。

值得注意的是，上述事件中有四起发生在公交车站附近，分别位于共和路东侧省医院公交车站、昆仑西路西山一巷巷口公交车站右侧，以及果洛路公交车站、青海大学路的岔路口公交车站处。2014年7月8日，昆仑西路西山一巷巷口公交车站右侧发生的路面塌陷，还导致抢险车辆被困。

此后，西宁市区内的路面塌陷事故依然时有发生。

2016年9月12日当地媒体报道，西宁市排水公司工作人员巡查至西关大街与黄河路十字路口一公交车站时，发现一辆公交车的左侧后轮陷入了一个深约两米深坑中，经过排查发现是排水管网因老化出现了破损导致路面塌陷。

隔年年2月12日西宁市城中区南山路公交站点西侧人行道塌陷，出现一个深约两米，面积约十平方米的大坑。

2018年8月15日，西宁市南山路鸣翠柳山庄门前的马路塌陷，出现一个直径一米左右大洞，洞深30厘米，周围一百平方米范围内路面也有凹陷痕迹，此事经给水部门排查确定为降水导致。

公开报道显示，上述事件中，相关部门回复塌陷原因各不相同，包括地下水管破裂、降水影响等。

据西宁市委宣传部外宣办最新消息，截至1月14日22时10分，事故已致九人遇难，仍有一人失联。17名伤者送医治疗，目前伤情稳定。

此次事件发生前，公开报道中西宁市最近一次地面塌陷，发生在去年6月11日。据当地媒体报道，西宁市兴海路与黄河路十字路口一处斑马线路面当日发生塌陷，形成一个直径一米多的坑。

2014年至2017年间六起发生在公交车站附近的地陷事故，与此次地陷事故是否存在关联？针对上述问题已向西宁市委宣传部求证，截至发稿，尚未获得回复。