中国大陆国台办回应蔡英文“对话”言论：撼山易，撼“九二共识”难

中国大陆国台办今天回应蔡英文提出的“对话”言论说，一个中国原则的“九二共识”是两岸关系和平稳定不可动摇的基础，并称“撼山易，撼‘九二共识’难”。

根据央视新闻报道，针对蔡英文胜选后提出所谓“‘和平、对等、民主、对话’的对话是两岸重启良性互动，长久稳定发展的关键”的言论，中国大陆国台办新闻发言人马晓光在今天的例行记者会上作出回应。

马晓光指出，2016年民进党当局上台以来，拒不承认“九二共识”，单方面破坏两岸关系发展的共同政治基础，支持纵容“台独”分裂活动，阻挠限制两岸交流合作，挟洋自重，不断抛出充斥“两国论”的分裂言论，肆意攻击大陆，煽动两岸敌意，升高两岸对抗，这是导致两岸关系恶化、协商对话中断、台海形势更趋复杂严峻的根本原因。

马晓光在发布会上作出四点回应。首先，坚持体现一个中国原则的“九二共识”是两岸关系和平稳定不可动摇的基础，撼山易，撼“九二共识”难；

其次，“台独”分裂势力及其活动是台海和平稳定的最大威胁，是两岸同胞利益福祉的最大祸害，必须坚决予以遏制；

另外，台海形势走向和平稳定，两岸关系向前发展的时代潮流是任何人、任何势力都无法阻挡的；

马晓光最后强调，台湾的前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于民族复兴，台湾是包括台湾同胞在内的全中国人民的台湾，台湾的前途由全体中国人民共同决定。