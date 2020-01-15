中国大陆国台办：ECFA得来不易 相信两岸都不愿它得而复失

中国大陆国台办回应蔡英文胜选是否会终止两岸经济合作框架协议(ECFA)时说，ECFA签署以来到去年9月底，大陆对台累积减免关税约388.8亿元人民币（75.9亿新元），ECFA得来不易，相信两岸都不希望看到它得而复失。

根据中新网报道，对于蔡英文胜选连任后两岸经济合作框架协议(ECFA)是否会终止，大陆国台办发言人马晓光今天表示，ECFA签署以来，大陆方面切实履行承诺，保障ECFA顺利生效实施。由于众所周知的原因，ECFA后续服务贸易签署未能生效。马晓光说，ECFA得来不易，相信两岸同胞都不希望看到这一重要成果得而复失。

在当天的例行记者会上，有记者提问，岛内有舆论在关注，蔡英文胜选连任之后即将届满十年的两岸经济合作框架协议(ECFA)是否会终止，请问发言人有什么样的看法？

马晓光表示，ECFA签署以来，大陆方面切实履行承诺，保障ECFA顺利生效实施。截止到2019年9月底，货物贸易早期收获产品，大陆对台累积减免关税约388.8亿元人民币。早期收获产品清单给岛内中小企业及农民带来了实实在在的利益。从2010年到2019年，早收清单中台湾对大陆出口农产品的增长超过了2倍，大陆已成为台湾农产品外销第一大市场。

马晓光指出，遗憾的是，由于众所周知的原因，ECFA后续服务贸易签署未能生效，货物贸易协议商谈被迫中断，ECFA无法惠及到更多的台湾同胞。

马晓光说，ECFA得来不易，相信两岸同胞都不希望看到这一重要成果得而复失。