中国大陆国台办：大陆去年仍是台湾最大出口市场

中国大陆国台办发言人马晓光指出，去年1至11月两岸贸易额2070.6亿美元（2790亿新元），大陆仍是台湾最大出口市场。尽管民进党当局和“台独”势力不断干扰阻挠，但两岸同胞开展交流合作势头不减，依然热络。

根据中新网报道，国台办发言人马晓光回顾2019年两岸关系发展表示，尽管民进党当局和“台独”势力不断干扰阻挠，但两岸同胞开展交流合作势头不减，依然热络。他展望2020年两岸关系称，从根本上说，决定两岸关系走向的关键因素是祖国大陆发展进步。大陆将继续推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。

马晓光表示，我们坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决打击和遏制各种形式的“台独”分裂活动，维护了台海地区总体和平稳定。围绕实现民族伟大复兴、造福两岸同胞的主题，与岛内认同“九二共识”、支持两岸关系和平发展的政党、团体、人士对话协商，达成加强两岸交流合作、深化两岸融合发展、共同反对“台独”分裂、携手推进和平统一进程等多项共识并发表共同倡议，两岸民主协商迈出重要步伐。

马晓光称，我们在对台工作中贯彻以人民为中心的发展思想，像为大陆百姓服务那样造福台湾同胞，持续深化两岸融合发展，不断丰富完善相关制度安排和政策措施。在推动“31条措施”、司法领域服务台胞措施等落实落细基础上，又推出含金量更高、受益面更广的“26条措施”，出台开放台胞参与大陆社会保险等政策措施，为台胞持续提供同等待遇，分享大陆发展机遇，增进两岸同胞亲情福祉。积极探讨打造两岸共通市场，启动福建沿海同金门、马祖“小四通”前期工作，推动两岸相关产业协会达成6项共通标准。

马晓光提到，2019年1至11月两岸贸易额2070.6亿美元，大陆仍是台湾最大出口市场。台商台企持续看好大陆经济发展与营商环境，对大陆直接投资同比增长26.8%，台商投资项目同比增长7.9%，截至2019年11月底，累计批准台资项目111955个。

初步统计，2019年两岸人员往来约900万人次，台胞来大陆超过600万人次。尽管民进党当局和“台独”势力不断干扰阻挠，但两岸同胞开展交流合作势头不减，依然热络。

马晓光强调，2020年是全面建成小康社会的收官之年，我们将在实现第一个百年奋斗目标的基础上，迈向全面建设社会主义现代化强国新征程。虽然台海形势持续复杂严峻，但我们有足够的信心和能力战胜各种风险挑战。从根本上说，决定两岸关系走向的关键因素是祖国大陆发展进步。我们将继续深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和中共十九届四中全会精神，坚持“和平统一、一国两制”基本方针，坚持一个中国原则，坚决维护国家主权和领土完整，坚决反对任何形式的“台独”分裂图谋和行径，坚决增进两岸同胞利益福祉，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。

