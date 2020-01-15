分析：中美首阶段协议采购目标巨大 中国如何消化成谜

中国在首阶段贸易协议中承诺增购500亿美元（673亿新元）美国能源供应,并在两年内增购约320亿美元美国农产品，分析人士指出，大宗商品交易规模如此之大，不知中国要如何消化。

根据路透社报道，中国在第一阶段贸易协议中承诺将大规模采购美国商品，但规模之大令大宗商品交易商和分析人士绞尽脑汁也弄不清它将如何消化。

据一名了解周三将签署的协议内容的消息人士透露，中国承诺增购500亿美元美国能源供应，并在未来两年，在2017年240亿美元采购规模的基础上，增购约320亿美元美国农产品。协议还规定，将美国制成品的购买规模增加800亿美元。

这些采购肯定会缩小两国间每年约3000亿美元的贸易逆差。然而，研究中国大宗商品流动的分析人士仍不相信，中国政府能在不威胁与其它供应国的贸易关系、不损害本国生产商利益、不大幅改变进口标准和配额的情况下，消化如此大量的美国商品。

“中国要么大幅增加进口，减少目前占GDP 1.5 %的经常帐户盈余，要么进行贸易转移，将进口从与美国竞争的现有商品供应国那里转移到美国,”法国外贸银行（Natixis）首席经济分析师埃雷罗（Alicia Garcia Herrero）表示,“我认为出现第二种情况的可能性更大。”

中国贸易消息人士和分析师表示，中国必须将美国的原油、液化天然气(LNG)，以及乙烷和液化石油气(LPG)等石化原料的进口包括在内，才能达到目标。

但他们表示，除非签订新的供应协议，取代其它出口国，否则中国仍难以完成采购目标。

思亚能源驻北京的分析师Seng Yick Tee表示，500亿美元的目标“过于激进，不太可能实现”。他补充说，2017和2018两年，美国对中国的能源产品出口约为80亿美元，“为了达到每年250亿美元，所有的进口需要增加两倍。”

能源咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)亚太业务副总裁汤盖文(Gavin Thompson)对能源采购数字感到意外，因为这意味着必须取消对美国原油和液化天然气进口的关税，尤其是要让液化天然气具有竞争力。

思亚能源的Tee表示:“中国大多数炼油厂的设计是用于加工中等含硫原油，但美国生产的大多为轻质、低硫原油。”他所指的是原油的密度和含硫量，这些指标决定了原油可以提炼的燃料类型。

一位驻中国的谷物贸易商说，中国承诺在两年内将美国农产品进口增加逾300亿美元，这“令人震惊”，因为这一增量超过了中国一年进口美国农产品的总规模,“如果320亿美元是总规模，而不是增量，那就更合理了。”

荷兰国际集团(ING)驻香港的大中华区经济学家彭蔼娆表示，从一个生产国采购以美元计如此大固定规模的农产品，也有可能造成供应受扰，扭曲国际农作物价格。

“来自世界其它地区的农产品价格可能会下降，特别是在中国1月降低进口关税后。因此，即使取消报复性关税，美国的商品相对于其他经济体也没有竞争优势。”

贸易商还质疑中国可以从美国购买什么产品，因为非洲猪瘟降低了对用于生产动物饲料的大豆的需求，而用于保护国内农民的进口配额限制了粮食进口。

“中国肯定会增加大豆采购，比如说，3000-4000万吨。(对于)小麦，或许可以在进口配额内增加购买，”一位中国粮食进口商的交易员表示。

第三位谷物交易商表示:“如果如此大量的(产品)进入中国，(在国内市场)对我们而言将是一场灾难。”

