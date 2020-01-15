台湾今实施《反渗透法》　蔡英文：持续宣导免民众恐慌

黄顺杰 台北特派员

skng@sph.com.sg

台湾今天起正式实施备受争议的《反渗透法》。总统蔡英文强调，政府不反对两岸民间交流，她已责成行政部门持续宣导，避免民众因误解而产生恐慌。

蔡英文今早在总统府敞厅举行记者会。这是她在11日的总统大选中，以817万张选票成功连任后，首次对媒体发表公开谈话。

蔡英文指出，她今天已正式签署并公告《反渗透法》。她强调，《反渗透法》不是反交流，且法律的犯罪构成要件“非常严谨”，台湾民众如未接受中国大陆的指示、委托或资助，干扰台湾民主制度，即无违法之虞。

执政的民进党是在去年12月31日，即立法院休会前的最后一天，强势通过《反渗透法》。根据条文，任何人不得从“境外敌对势力”的“渗透来源”接受指示、委托或资助，在台从事政治捐献、公投、选举罢免、集会游行等五种情事，违者最重可处监禁五年，得并科罚金1000万元（新台币，约45万新元）。所谓“境外敌对势力”，指的是不放弃对台动武的中国大陆。

在野党批评，条文内容模糊，法令恐成为民进党打压异己的政治武器。

蔡英文今天指出，为避免民众恐慌，她已责成行政院成立专案小组，公告各种违法与不违法的行为态样，供民众参考。

普遍分析认为，《反渗透法》实施后，将对两岸交流产生寒蝉效应，使两岸关系恶化。

蔡英文今天说，她在胜选后已表达她对未来两岸关系的期待。她重申，希望北京当局能了解台湾人民在此次选举中表达的意见和意志，并在其对台政策上进行检讨。

蔡英文11日以压倒性胜利力挫国民党对手韩国瑜后，表示愿在“和平、对等、民主、对话”的原则下，与大陆重启两岸良性互动。

