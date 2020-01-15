中国大陆国台办：反渗透法是不折不扣的“恶法”

中国大陆国台办发言人马晓光今天表示，《反渗透法》就是一部不折不扣的“恶法”，正在破坏台湾青年的好事，但大陆推动两岸民间交流的政策和举措不会停。

根据中新网报道，国台办发言人马晓光今天回应多个有关台湾《反渗透法》问题，他表示，《反渗透法》就是一部不折不扣的“恶法”，正在破坏台湾青年的好事；但它阻挡不了两岸同胞要交流、要合作、要发展的人心和大势。

马晓光在今天举行的国台办举行例行记者会上表示，《反渗透法》是一部不折不扣的恶法，它钳制台湾同胞的自由意志，剥夺台湾同胞进行两岸交流的权利。这个恶法或许能危害一时，但它阻挡不了两岸同胞要交流、要合作、要发展的人心和大势。

马晓光说，不管台海局势怎么风云变幻，大陆推动两岸民间交流的政策和举措不会停、不会断、也不会少。

马晓光表示，“在这个基础上，怎么去反制《反渗透法》对两岸交流的破坏，我想，台湾同胞首先也要‘自救’。我不相信台湾同胞多年追求‘民主自由’，会任由这样一部‘恶法’捆住手脚。你可以向岛内同胞进行呼吁。”

有记者提问，有大陆的台青反映说因为担心牵涉台《反渗透法》的问题，不少大陆投资者对投资台青创业持有观望态度，有的已经决定撤回之前的投资，就此事询问发言人看法。

马晓光表示，如果你说的情况属实，只能进一步证明，《反渗透法》就是一部不折不扣的“恶法”，正在破坏台湾青年的好事。大陆将继续落实好各项惠台措施。谁在真心实意帮助台湾青年，给他们发展机遇和空间，谁在不断损害他们的切身利益，他们终究会明白。