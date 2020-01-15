中国使用长征二号发射吉林一号宽幅01星和三颗小卫星

中国今天上午10时53分在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，将吉林一号宽幅01星和三颗小卫星送入预定轨道，发射任务取得成功。

根据中国航天科技集团微信公号消息，本次发射除了吉林一号宽幅01星外，中国航天科技集团有限公司所属的中国长城工业集团有限公司在本次任务上搭载的三颗小卫星，分别是由中国航天科技集团有限公司八院805所下属全资子公司上海埃依斯航天科技有限公司承研的天启星座05低轨物联网卫星，和阿根廷Satellogic公司设计、制造和测试的NewSat-7和NewSat-8低轨道遥感卫星。

天启星座05星是天启卫星星座计划中承上启下、从试验星走向标准应用星的“先行者”。未来，将通过多颗低轨卫星构成的低轨物联网星座实现全球无缝覆盖，是解决地面物联网在海洋、山区、沙漠等区域覆盖能力不足的有效手段。

阿根廷Satellogic公司与长征二号丁运载火箭的合作早在2013年即开始，4月26日长征二号丁运载火箭成功发射了该公司的第一颗立方卫星进行技术验证。此后，2018年2月2日，长征二号丁再次将NewSat-4和NewSat-5卫星顺利送入预定轨道，为后续批量采购和搭载任务合作打下良好基础。

本次发射所使用的长征二号丁运载火箭是由航天科技集团八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，具备单星、多星发射能力。此次也是长征二号丁火箭第一次在太原卫星发射中心使用直径3.8米卫星整流罩。

“金牌火箭”长征二号丁以其性能优、可靠性高、经济性好等优势，在国际舞台上频频亮相。自2012年9月29日，长征二号丁运载火箭首次执行国际商业发射，并成功实施了委内瑞拉遥感卫星、SaudiSat-5等卫星发射任务以来，累计成功发射了18颗国际卫星，树立了该火箭在国际发射市场上的品牌。

本次发射是长征二号丁运载火箭的第45次发射，也是长征系列运载火箭的第325次发射。