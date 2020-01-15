报告：中国企业去年在美获批专利增速最快

美国商业专利数据库昨天发表的报告显示，中国企业去年在美获批专利数量同比增长超过34%，增速居全球主要经济体之首。

据新华社报道，美国商业专利数据库昨天发表的2019年度发明专利报告显示，中国企业在美获批专利数从2018年的约1.26万件增至2019年的1.69万件，增速为34.14%。相比之下，美国企业的增速为15.95%。

报告也显示，去年美国、日本和韩国企业在美获批专利数量位居前三，中国大陆排名第四，首次超过德国。

从企业获批专利数量排名看，中国华为、京东方等企业排名靠前。华为从第16位升至第10位，同比增长44%；京东方则从第17位升至第13位，同比增长33%。

该机构高级分析师拉里·卡迪说，中国企业在美申请的专利大多集中在技术领域，获批专利数量已连续多年增速最快。

卡迪认为，这反映出中国企业对未来美国市场持乐观态度，这些企业相信两国间的贸易问题最终能够解决，而开拓美国市场需要知识产权保护。

报告显示，美国专利商标局去年共批准超过33万件发明专利，较前年增长15%，数量创历年来新高。 报告还显示，基因剪刀技术CRISPR、杂交植物、汽车仪表、3D打印和癌症疗法等相关专利数量增速最快，反映出2019年的技术发展趋势。