河北临漳县发文禁止蒸馒头、炸丸子引质疑 官方回应文字表述不清已重印文件

河北临漳县一份有关保障空气质量的文件禁止燃烧木柴、劣质散煤蒸馒头、炸丸子，引起当地居民质疑。官方随后回应，文件在语言方面表述不清，已重新起草文件下发。

根据《新京报》报道，河北省临漳县空气质量保障应急指挥中心昨天下发了一份文件引起关注，当地居民质疑这份文件禁止蒸馒头、炸丸子。对此，临漳县空气质量保障应急指挥中心负责人回应称，并非不让老百姓蒸煮炸，文件未表述清楚，已重新印发通知。

《临漳县空气质量保障应急指挥中心关于加强对大灶蒸馒头、炸丸子等燃烧木材、劣质散煤开展巡查的通知》称，临近春节，为了更好维护该县空气质量指数，确保打赢大气污染首季攻坚战，请各乡镇立即组织安排，对各村禁止燃烧木柴、劣质散煤蒸馒头、炸丸子行为开展宣传、巡查工作。

上述文件称，县空指中心、生态环境分局、县市场监管局近期将组成联合督察组，对各乡镇大灶蒸馒头、炸丸子等燃烧木柴、劣质散煤情况进行督导，督导过程中发现一例曝光一例，对未开展宣传且发现问题较多的相关乡镇，将在县政府工作群内通报批评并追究相关人员责任。

该文件流出后，当地有居民质疑称，为保证所谓空气指数而不让居民蒸馒头、炸丸子，影响居民生活。

临漳县空气质量保障应急指挥中心负责人昨天下午表示，上述文件的主题是禁止燃烧木柴和使用劣质散煤，并非不让老百姓蒸煮炸，文件在语言方面表达的不是很清楚，已另外起草，以向群众解释清楚，将于今晚下发到各个乡镇。